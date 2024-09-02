ستقدم الوحدة حلولاً مصرفية مخصصة وخدمات شخصية

الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني اليوم عن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة لتقديم خدمات شخصية ومخصصة لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات الشركات من أجل تحقيق طموحاتها.

وسيحظى عملاء الوحدة الجديدة بمدير علاقات مخصص يتفهم احتياجات أعمالهم، مما يمكنه من تصميم حزمة مصرفية مثالية لدعم نمو أعمالهم، وتقدم وحدة الأعمال الناشئة الجديدة خدماتها لكل من الكيانات الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للعملاء فتح حساباتهم بسهولة عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لزيارة الفروع، من خلال "ان بي اف إيدج" المنصة الرقمية الجديدة في بنك الفجيرة الوطني.

ويعزز إطلاق وحدة الأعمال الناشئة التزام البنك طويل الأجل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والخبرة العميقة في القطاع، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تساعد على نمو الشركات الناشئة، والمكاتب المرنة والشركات القائمة، لتلبية متطلباتهم في بيئة أعمال ديناميكية.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: "إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة هو دليل على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة ودعم مخصص عبر وحدتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وأصحاب الشركات من تحقيق متطلباتهم. إن نهجنا في بنك الفجيرة الوطني يضمن حصول كل عميل على الاهتمام والخبرة التي يحتاجها للنمو والازدهار في سوق تزداد تنافسية، ونحن متحمسون للمشاركة في رحلتهم ونتطلع إلى المساهمة في نجاحهم."

يذكر أن بنك الفجيرة الوطني قد حاز مؤخراً على جائزة "البنك التجاري الأكثر ابتكاراً" من جوائز إنترناشيونال فاينانس الدولية، وجائزة "منصة التداول الأكثر ابتكاراً" في قمة جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل التكنولوجيا المصرفية لعام 2024.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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