"آني" هي منصة المدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

دبي- أطلق بنك الفجيرة الوطني تطبيق كوليكت، والذي يتيح إجراء خدمات دفع فورية آمنة وسلسة، وستكون مالابار للذهب والألماس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال بيع المجوهرات بالتجزئة وأبرز عملاء البنك، أول مستخدمي التطبيق لتحصيل المدفوعات.

ويساهم التطبيق الجديد المدمج مع منصة "آني" في تمكين تجار التجزئة من إنشاء رموز الاستجابة السريعة لقبول دفعات العملاء الفورية في الوقت الحقيقي، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات المدفوعات الفورية لمنصة "آني". وتتكامل تقنية المنصة مع البنية التحتيّة لحلول الدفع من بنك الفجيرة الوطني، حيث تدعم إجراء المعاملات المالية بسهولة دون الحاجة إلى النقد أو البطاقات المصرفية، ما يعزز أمان المدفوعات ويوفر تجربة مريحة للعملاء، ويتيح تطبيق كوليكت لجميع العملاء إجراء عمليات الدفع باستخدام أحد تطبيقات الخدمات المصرفية المدمجة في منصة "آني" والموجودة على هواتفهم المحمولة.

كما يسهم التطبيق الجديد في تعزيز الشمولية المالية والكفاءة من حيث التكلفة ضمن قطاع التجزئة الإماراتي، من خلال تبسيط عمليات إجراء المعاملات وإنجازها بشكل سريع وآمن، وتخفيف عبء الرسوم المرتفعة لنقاط البيع، مما يصب في خدمة العملاء والشركات على حد سواء، ويضمن تطبيق كوليكت لشركات التجزئة، مثل مالابار للذهب والألماس، وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام لاستلام الأموال بسرعة، ما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويزيد مستويات رضا العملاء.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يتماشى إطلاق تطبيق كوليكت من بنك الفجيرة الوطني مع اثنين من الأهداف الاستراتيجية للبنك، والمتمثلين في مواصلة العمل على تبسيط وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب رقمنة عملياتنا كلما أمكن لتحسين السرعة والأمان والراحة.

ويسرنا أن تكون شركة مالابار للذهب والألماس من بين أولى الشركات التي تستخدم هذا التطبيق، حيث تثبت منصة "آني" منذ انطلاقها أنها توفر إمكانات كبيرة. ونتطلع للاستفادة من قاعدة عملائها الواسعة لرفع مستويات اعتماد التطبيق في مختلف قطاعات السوق والتعرف على إمكاناته الكبيرة".

ومن جانبه، قال محمد الغمري، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "يلتزم بنك الفجيرة الوطني بالارتقاء بتجارب عملائه من الشركات، بالاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة مثل منصة "آني"، إلى جانب تزويدهم بأفضل الخدمات المصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات أعمالهم. ويتمثل هدفنا في بناء علاقات راسخة مع عملائنا من الشركات، من خلال تكوين فهم واضح لاحتياجاتهم الفريدة، ومنحهم حلولاً مخصصة تعزز نموهم وتدعم نجاحهم. كما نحرص على تحسين عروض خدماتنا بشكل مستمر حتى نتمكن من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا الكرام ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية".

وتم تطوير التطبيق الجديد بالتعاون مع شركة باين لابس، المزود التقني الشهير، والتي ساعدت على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل العملاء، وتطوير تطبيق نقاط البيع Soft POS لتوليد رموز الاستجابة السريعة، وتقديم دعم موسع لخدمات العملاء المتعلقة بهذا الحل البرمجي.

ومن جهته، قال سوميت ميتال، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة باين لابس: "يسر شركة باين لابس أن تتعاون مع بنك الفجيرة الوطني لإطلاق تطبيق سهل الاستخدام وقابل للتطوير، يتيح قبول رموز الاستجابة السريعة في نقاط البيع، بهدف مساعدة التجار الذين يستخدمون نظامي تشغيل iOS وأندرويد على قبول الدفعات المالية باستخدام رموز الاستجابة السريعة لمنصة "آني"، ونعتزم مواصلة التعاون الوثيق مع البنك، لتسريع وتيرة اعتماد أحدث الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية".

وتسهم منصة "آني" الرائدة للمدفوعات الفورية، والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وطورتها شركة الاتحاد للمدفوعات، في إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في المنطقة. ونجحت المنصة بعد عام واحد من إطلاقها في اكتساب شهرة واسعة بين المستخدمين، حيث تتيح لهم إمكانية إجراء مدفوعات فورية آمنة باستخدام أرقام الهواتف المحمولة، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو رموز الاستجابة السريعة.

وبدوره قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: "يسهم إطلاق تطبيق كوليكت من بنك الفجيرة الوطني، المدعوم بتقنية "آني" للمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة، في تبسيط عملية قبول المدفوعات وإدارتها، ما يمكن الشركات من التركيز على أعمالها الرئيسية. كما يسهم في تسريع القبول في نقاط الاتصال الجديدة وتعزيز الرقمنة ضمن قاعدة الشركات الواسعة. وتواصل الاتحاد للمدفوعات جهودها الرامية إلى تمكين شركائها من توفير حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي تمكنهم من إجراء المعاملات غير التلامسية بسلاسة، الأمر الذي يعزز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات".

وتم تطوير منصة "آني" استناداً إلى بنية تحتية فائقة التطور، وتوفر قدراتٍ غير مسبوقة للمؤسسات المالية المرخصة ومزودي خدمات الدفع، كما تضمن إمكانية إجراء معاملات مالية رقمية أكثر سرعة وأماناً على مدار الساعة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الفجيرة الوطني من أوائل المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات التي شاركت في منصة "آني" منذ إطلاقها. تتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام بنك الفجيرة الوطني لمنصة آني وإرشاد العملاء على الموقع الإلكتروني: https://nbf.ae/en/tools-and-support/customer-support/aani، وفي تطبيق الخدمات المصرفية للبنك وأجهزة الصراف الآلي وفروع البنك.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إدارة التسويق الاستراتيجي والاتصال المؤسسي

بريد الكتروني: CorpComm@nbf.ae

هاتف: 8351 507 4 971+ و 8576 507 4 971+

-انتهى-

#بياناتشركات