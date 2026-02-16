في خطوة تعكس التزام البنك الاستراتيجي بدعم مسيرة التنمية الوطنية وتمكين الكفاءات العُمانية الشابة، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرته الأولى من نوعها "تمكين مصممي المحتوى الإعلامي"، والموجهة إلى الشباب العُماني من الفئة العمرية ١٨ إلى ٣٠ عامًا.

وتأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات الشبابية النوعية التي يقودها البنك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الصناعات الإبداعية وتمكين الطاقات الوطنية في القطاعات المستقبلية. ويؤكد البنك من خلال هذه الخطوة دوره كشريك استراتيجي في بناء منظومة إبداعية مستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق مهنية جديدة للشباب العُماني.

وتستهدف المبادرة طلبة الجامعات والكليات، بالإضافة إلى الخريجين الباحثين عن عمل من المواطنين العُمانيين في تخصصات التصميم الجرافيكي، الفيديوهات المتحركة، صناعة المحتوى الرقمي، التسويق وبناء العلامات التجارية. وغيرها من التخصصات وتهدف إلى توفير منصة عملية تُمكّن المشاركين من إبراز مواهبهم، والعمل على مشاريع حقيقية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وسيتم اختيار مجموعة نهائية من الفائزين من مختلف محافظات سلطنة عُمان بناءً على جودة وإبداع التصاميم المقدمة، ليتم إبرام اتفاقيات رسمية معهم للعمل على أساس مشاريع لتقديم محتوى إبداعي رقمي للبنك خلال عام ٢٠٢٦م، بما يمنحهم تجربة مهنية واقعية وفرصة لبناء مسارهم المهني بثقة وكفاءة.

وفي هذا السياق، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام رئيس التسويق والاتصالات ببنك العز الإسلامي "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، والشباب العُماني يمتلك طاقات إبداعية هائلة تستحق أن تُمنح المنصة والفرصة. هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل هي برنامج استراتيجي يهدف إلى دعم جيل جديد من المبدعين الرقميين، وإشراكهم في صناعة محتوى يعكس هوية وطنهم وطموحاته. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة تمكينهم، وأن نسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام تقوده كفاءات وطنية."

من خلال هذه المبادرة الرائدة، يواصل بنك العز الإسلامي إظهار التزامه بتمكين الشباب ودوره كمحفز للابتكار والإبداع والتقدم الوطني. ودعا البنك جميع من تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم عبر التسجيل من خلال الرابط المتاح على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

