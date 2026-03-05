انطلاقاً من نجاح النسخة الأولى لبرنامج "العز بزنس" لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه بنك العز العام الماضي، وتعزيزاً لالتزامهما المشترك بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، قام بنك العز الإسلامي ومؤسسة شراكة بتطوير النسخة الثانية من البرنامج للوصول إلى المزيد من المؤسسات وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء السلطنة.

ويأتي إطلاق هذه النسخة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث سيعمل البرنامج في مرحلته الجديدة على تمكين ١٥ مؤسسة صغيرة ومتوسطة ذات إمكانات نمو عالية من خلال برنامج تطوير مكثف، إضافة إلى تقديم برامج تطويرية وتدريبية متخصصة لـ ٣٠٠ مؤسسة أخرى في مختلف محافظات السلطنة.

ويُنفَّذ البرنامج تحت مظلة برنامج "العز بزنس"، حيث يهدف إلى تسريع النمو المستدام، وتعزيز التنافسية، وتزويد رواد الأعمال العُمانيين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات السوق.

وترتكز النسخة الثانية من البرنامج على محورين رئيسيين هما: الاستشارة وبناء القدرات. فعلى مدار ١٢ شهراً، ستحصل المؤسسات الـ ١٥ المختارة على خدمات استشارية متخصصة تشمل تقييماً شاملاً للأعمال (٣٦٠ درجة)، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى، واستشارات في الحوكمة، إضافة إلى جلسات تطوير قيادي لتعزيز مهارات الإدارة وصناعة القرار.

وفي الوقت ذاته، ستستفيد ٣٠٠ مؤسسة من ورش عمل ودورات تدريبية حول السلطنة تركز على تطوير الكفاءات الأساسية في مجالات الإدارة المالية، واستراتيجيات التسويق، والتحول الرقمي، وتحسين العمليات، والتخطيط للنمو المستدام، وذلك بإشراف خبراء ومتخصصين يقدمون رؤى عملية تتماشى مع أفضل الممارسات واتجاهات السوق.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق أثر ملموس من خلال تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحسين التوجه الاستراتيجي، وتوسيع الفرص السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وفي هذا السياق، قال الفاضل/ علي أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة: "إن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج يعكس النتائج الإيجابية التي تحققت في النسخة الأولى، ويجسد التزامنا المشترك بتوسيع نطاق الأثر وتعميق الدعم المقدم لرواد الأعمال العُمانيين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني."

من جانبه، قال الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال برنامج "العز بزنس"، لا نقتصر على تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بل نحرص على الاستثمار في تطوير وتمكين هذا القطاع الحيوي، بما يعزز استدامته وقدرته على النمو"

ويواصل برنامج "العز بزنس" تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل حلول تمويل مرنة للتوسع ورأس المال العامل، إضافة إلى خدمات مصرفية رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسات.

