محمد بوجباره: يمكنهم طلب خدماتنا بشكل مباشر أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ضمن سلسلة GB Talks، استعرض مدير محفظة – إدارة تمويل الشركات في بنك الخليج السيد/ محمد بوجباره الخدمات والتسهيلات المصرفية، التي يوفرها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على الاستمرارية والاستدامة ودعم نموها وتطورها وزيادة قدراتها التنافسية.

وأشار بوجباره إلى أن البنك يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة حزمة كبيرة من الخدمات والمعاملات المصرفية بشكل مباشر أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة حصرياً لهذا القطاع، والتي تمكنهم من التقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية، من دون اشتراط أن يكون للشركة حساب لدى البنك ، وتشمل تلك الخدمات تحويلات الرواتب الإلكترونية وإصدار بطاقات السحب الآلي والتسجيل في خدمات نقاط البيع وبوابات الدفع والخدمات اللوجستية والاستشارية وغيرها من الخدمات، التي يمكن الاستفسار عنها والتسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح أنه بإمكان العميل الراغب في الحصول على التمويل لشركته الصغيرة والمتوسطة الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، والضغط على صفحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعبئة الطلب بصفحة حلول التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والضغط على ارسال. وعليه سيتلقى رسالة على بريده إلكتروني يقوم من بعدها بتقديم البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة الى تقرير إداري حديث. وبعد إجراء الدراسة المبدئية للشركة وفي حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للشركة، يتم التواصل مع العميل من قبل البنك.

ونوه إلى أن بنك الخليج يسعى دائما الى تعزيز الخدمات غير المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمساعدتهم على تطبيق أعمالهم بنجاح، دون الحاجة إلى الاستثمار في شراء أو تأجير أو إدارة مستودعات قائمة بذاتها أو تعيين فريق متخصص لإدارة التخليص الجمركي والتسليم ونقل المخزون".

وأشار إلى أن استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 وضعت الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المرتكزات الرئيسية لها، من خلال مساعدتها على التطور، عبر تنويع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية.

يذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على تمويل من بنك الخليج، هي الشركات المستقلة، التي تقدر قيمة أصولها بنحو نصف مليون دينار، ولا تزيد مبيعاتها عن 1.5 مليون دينار سنوياً، ولا يتجاوز عدد موظفيها 150 موظفاً على الأقل.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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