الرياض: جدّد بنك الجزيرة دعمه للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر المنصة الوطنية “إحسان”، من خلال مساهمة قدرها 1,000,000 ريال، في إطار التزامه المستمر بتعزيز العمل الخيري المؤسسي وترسيخ أثره المستدام في المجتمع.

ويأتي هذا الدعم تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لتعظيم أثر المبادرات الوطنية، واستجابةً للدعم الكريم الذي تحظى به الحملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية خاصة بترسيخ ثقافة العطاء وتمكين العمل الخيري عبر منصات رقمية موثوقة وشفافة.

وتنسجم هذه المساهمة مع توجه بنك الجزيرة نحو دعم المبادرات ذات الأثر التنموي طويل المدى، من خلال توجيه الموارد نحو البرامج التي تلبّي الاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة، وتعزز كفاءة واستدامة القطاع غير الربحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وترسيخ نموذج وطني متكامل للعمل الخيري.

-انتهى-

