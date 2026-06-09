الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإنماء، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة "كابلان بروفيشنال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق برنامج "مصرفيو المستقبل". يُمثّل هذا البرنامج التطويري مبادرةً مكثفةً تمتد لاثني عشر أسبوعاً، تهدف إلى تزويد الكفاءات المصرفية الناشئة في الرياض بمهارات تتوافق مع متطلبات قطاع الخدمات المالية المتطور بوتيرة متسارعة.

تنتهج المملكة العربية السعودية مسار التحول الرقمي بخطى واثقة، في ظل تصاعد الطلب على تطبيقات الخدمات المصرفية في طليعة هذا التحول. ومع تحوّل المستهلكين نحو المدفوعات الرقمية واللاتلامسية، يُتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي متوسط يبلغ 4.88%، ليصل إلى 121.71 مليار ريال سعودي بحلول عام 20301. يكشف هذا النمو المتسارع عن عمق اندماج الخدمات المصرفية الرقمية في الحياة اليومية بالمملكة، إذ تُسهم في تسريع المعاملات المالية وتيسيرها، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي تنافسي.

يُجسّد برنامج "مصرفيو المستقبل"، الذي صمّمه بنك الإنماء، التزامه الاستراتيجي بتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي، فيما تتولى "كابلان بروفيشنال" دعم تنفيذ البرنامج. تُعالج هذه الشراكة الطلب المتنامي على الكفاءات المتقدمة في مجالات من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، ومكافحة الاحتيال، والخدمات المصرفية للشركات، والمصرفية الرقمية.

وعلى خلاف البرامج التدريبية التقليدية، يتخطى هذا البرنامج حدود التعليم الأساسي نحو مسار تطويري منظم ومتوافق مع متطلبات الصناعة، يهدف للربط المتكامل بين التأهيل الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل المصرفي. كما يتضمن البرنامج دبلوماً من المستوى السابع تمنحه "كابلان بروفيشنال أووردز"، وهي جهة اعتماد بريطانية خاضعة لرقابة "أوفكوال"، مما يُعزز مكانته الأكاديمية وامتداده العالمي.

وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي السعودي، صُمِّم البرنامج ليضمن تزويد المشاركين ليس بالمعرفة التقنية وحدها، بل بالمهارات التطبيقية اللازمة للعمل في بيئة مصرفية تزداد اعتماداً على التكنولوجيا وتشديداً للأطر التنظيمية.

يستقطب البرنامج أكثر من 50 مشاركاً، في مقدمتهم موظفو بنك الإنماء والخريجون الجدد المنتقون عبر عملية تنافسية، مما يعكس حرصاً راسخاً على اكتشاف وتنمية الكفاءات الوطنية الواعدة.

تتولى "كابلان" في إطار البرنامج تقديم محتوى تعليمي متخصص يشمل الأسس المصرفية الجوهرية والتخصصات المتقدمة، بما يُكسب المشاركين العمق التقني والتطبيق العملي المتوافق مع منظومة العمليات المصرفية الحديثة.

وفي هذا السياق، قالت السيدة الجوهرة الغفيلي، المدير التنفيذي لإدارة المواهب في بنك الإنماء: "نفخر بتطوير مبادرات تدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في تمكين الشباب وتعزيز القطاع المالي، انسجاماً مع مسيرة التطوير المستمر في قطاع المصرفية. وقد تم تصميم برنامج مصرفيو المستقبل لتزويد الشباب بمهارات عملية ومستقبلية من خلال تجربة تعليمية منظمة تعكس الاتجاهات الراهنة والممارسات المتطورة في القطاع."

وعلّق ستيوارت وينت، الرئيس التنفيذي للعمليات في "كابلان بروفيشنال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقوله: "يُجسّد برنامج مصرفيو المستقبل التزامنا الراسخ بدعم رؤية المملكة العربية السعودية في بناء قوى عاملة متقدمة ومستعدة لمتطلبات المستقبل في قطاع الخدمات المالية. بالتعاون مع بنك الإنماء، نجمع بين خبرات رائدة لتهيئة المهنيين الشباب بالقدرات اللازمة للتميز في بيئة مصرفية متحولة بسرعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني."

يُعبّر برنامج "مصرفيو المستقبل" عن التزام مشترك بين المؤسستين الرائدتين لبناء كفاءات جاهزة لسوق العمل من خلال تجارب تعليمية تطبيقية، ومسارات تطويرية للخريجين، وبرامج تدريبية متخصصة قطاعياً.

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نبذة عن بنك الإنماء:

بنك الإنماء، المؤسس عام 2006 ومقره الرياض، مؤسسة مالية سعودية بارزة تقدم خدمات مصرفية واستثمارية وسمسرة متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز البنك بثقافة الابتكار، ويخدم عملاء الأفراد والشركات من خلال حلول رقمية متطورة وبطاقات ائتمان وخيارات تمويل متنوعة. يعمل البنك وفق معايير الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية تحت الرمز (1150).

نبذة عن "كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":

تتعاون "كابلان" مع الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتقديم برامج تدريب مهنيّة وبرامج لغات ومسارات جامعية، مع دعم المبادرات الوطنية بشكل فعّال. وبالاعتماد على خبرتها العالمية وحضورها المحلي، توفر "كابلان" حلولاً تعليمية مصممة خصيصاً لتطوير مهارات المهنيين في مجالات التمويل والقيادة والموارد البشرية والمهارات الرقمية والإدارية.

تصمم "كابلان" وتنفذ برامج متكاملة للهيئات التنظيمية والبنوك وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الكبرى في المنطقة، بهدف بناء القدرات الوظيفية وتعزيز برامج رفع كفاءة القوى العاملة وتطوير قادة المستقبل في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وتدير كابلان خمسة مكاتب في المنطقة، تقع في الرياض ودبي (موقعان) وأبوظبي والقاهرة، مما يعزز حضورها الإقليمي ويتيح لها تلبية احتياجات الطلاب والمهنيين على نطاق واسع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: kaplanmena.com

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سكينة إجاز، مديرة التسويق

كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

sakina.ijaz@kaplan.com

عن كابلان:

"كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هي جزء من شركة كابلان العالمية (Kaplan Inc)، وهي مؤسسة تعليمية رائدة تساعد الأفراد والمؤسسات حول العالم على تحقيق أهدافهم في عالم سريع التغير.

تُعد كابلان واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات التعليمية، حيث تساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم في بيئة ديناميكية متغيرة. من خلال محفظتها الواسعة من الحلول، تدعم كابلان الطلاب والمهنيين في تعزيز تعليمهم وتطوير مساراتهم المهنية، كما تساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية في استقطاب ودعم الطلاب، وتوفر للشركات حلولًا فعالة لتعزيز استراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالمواهب وتطويرها.

وأسس ستانلي كابلان الشركة عام 1938 بهدف توسيع الفرص التعليمية للطلاب من جميع الخلفيات. واليوم، تضم كابلان آلاف الموظفين العاملين في 40 دولة ومنطقة، مواصلين بذلك رسالة ستانلي، حيث يقدمون خدماتهم لحوالي 1.2 مليون طالب ومهني، و16 ألف عميل من الشركات، إضافةً إلى 2700 مدرسة ومنطقة تعليمية وكلية وجامعة حول العالم. كابلان هي شركة تابعة إلى "شركة غراهام القابضة (Graham Holdings Company)" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GHC).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: kaplan.com