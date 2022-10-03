البنك يكشف عن حملته المخصصة للمواطنين الإماراتيين: "رمستنا وحدة"

مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة سيستفيدون من مجموعة من العروض المتميزة المصممة لهم خصيصاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: المواطنون الإماراتيون هم محور التركيز في أحدث حملة خاصة بالعلامة التجارية والتي اطلقها بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعتبر علامة تجارية محلية ومؤسسة وطنية رائدة في المجال المصرفي، وتقوم هذه الحملة على إشراك العملاء الإماراتيين والتواصل معهم لإعلامهم بالعروض المتنوعة التي خصصها البنك لهم تحت شعار "رمستنا وحدة".

وكجزء من عرض علامته التجارية، عزز بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بتمكين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول مخصصة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وعاداتهم في الإنفاق وكيفية تدبير الأسرة لشؤونها المالية.

ويستند العرض المخصص إلى رؤية البنك في احتياجات العملاء الإماراتيين سواء المصرفية أو تلك المتعلقة بأسلوب حياتهم، وسيهدف إلى تمكين العائلات الإماراتية من الاستفادة من علاقة مصرفية موحدة مع بنك الإمارات دبي الوطني وعروضه المخصصة.

باقة مناسبة للأسرة الإماراتية:

بصفته المجموعة المصرفية المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً تجاه المجتمع المحلي وذلك بتوفير معدلات فائدة وأسعار تفضيلية ضمن مجموعة واسعة من عروضه للعملاء الإماراتيين تشمل كلاً من الحسابات والبطاقات والقروض والمنتجات الاستثمارية.

ويمكن لأفراد الأسرة فتح حسابات توفير عائلية وتجميع أرصدة حساباتهم الفردية للاستفادة من معدلات فائدة أعلى دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم أو الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد. وسيستمر مالكو الحسابات في إدارة حساباتهم المصرفية الفردية كالمعتاد، حيث سيتلقون كشوف حسابات شهرية منفصلة مع تمتعهم بالمزايا التي تُمنح للأسرة.

هذا وسيحصل العملاء الإماراتيون أيضاً على مزايا إضافية من بينها أسعار تنافسية على الودائع الثابتة، وحسابات مجانية لتحويل الراتب دون حد أدنى للرصيد، والخدمات المصرفية اليومية دون حد أدنى للرصيد أو متطلبات حد أدنى للراتب، وبطاقة "غلوبال كاش" لإدارة نفقات السفر دون أي تكلفة. وأخيراً، بإمكان الأهالي الإماراتيين فتح حساب "إرلي سيفر" لأطفالهم ليبدؤوا الادخار والتخطيط لمستقبلهم في سن مبكّرة.

عرض مخصص لأسلوب الحياة العصري: بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر :

بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر من بنك الإمارات دبي الوطني هي بطاقة حصرية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جرى تصميمها بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، مع عروض مخصصة لأسلوب الحياة العصري ومصممة لتلبية تطلعات وتفضيلات العملاء الإماراتيين.

وهذه البطاقة معفاة من الرسوم السنوية، وتقدم لحاملها مجموعة كبيرة من المزايا الخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، كحصول حامل هذه البطاقة على الامتيازات الحصرية في مجموعة الفنادق الفاخرة التي تتعامل مع شركة Visa وتشمل أشهر وأرقى الفنادق في العالم، إذ تتيح لحاملي البطاقة ترقيات تلقائية على حجوزاتهم للغرف الفندقية، ووجبة فطور مجانية، وأن يتلقى معاملة كبار الشخصيات، ويحظى بخدمة الاستقبال (الكونسييرج) العالمية التي تقدمها شركة Visa، كما يمكنه الدخول مجاناً إلى أكثر من 1000 ردهة مطار حول العالم باستخدام برنامج "لاونج كيي". بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من ميزات أخرى مثل الحماية المجانية عند الشراء، والتأمين ضد متاعب السفر، والمساعدة الطبية حول العالم. علاوة على ذلك، يستطيع العملاء من مواطني الدولة الحصول على العروض المعدة حصرياً لهم، وعلى مزايا راقية مثل امتيازات خاصة بلعبة الغولف، ونوادي السبا، وباقات منشآت التجميل والعناية بالصحة، وعروض فاخرة في المطاعم، وذلك في أكثر من 3000 من المرافق والمنافذ المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانسجاماً مع التزام بنك الإمارات دبي الوطني نحو عملائه الإماراتيين بأن يقدم لهم تجربة فريدة تعكس اعتزازهم بهويتهم الوطنية، فقد تميزت بطاقة الخصم هذه بأنها صُنعت من معدن عالي الجودة وتمتاز بتصميمها الفاخر والبديع.

فرص مجزية: سحوبات وعروض خاصة على البطاقات والقروض:

وكجزء من التزام بنك الإمارات دبي الوطني بخلق فرص مجزية لعملائه من المواطنين الإماراتيين، فقد خصص سحباً خاصاً يمكنهم من ربح سيارات فارهة وساعات ثمينة.

ويستطيع العملاء الإماراتيون أن يستفيدوا من جوائز قيّمة مثل أميال السفر الإضافية والنقاط، وعضوية النخبة المجانية وغيرها الكثير عند تسجيل طلباتهم للحصول على البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الحصول على أسعار ومزايا حصرية على القروض.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، معلّقاً على التزام البنك بتوفير الاحتياجات المالية لمواطني الإمارات العربية المتحدة: " يسرنا – بصفتنا بنكاً محلياً رائداً – أن نقدم تجربة مصرفية عالمية المستوى تلبي وتدعم المتطلبات المالية لأسلوب حياة المواطنين الإماراتيين. وباعتبارنا مؤسسة مالية وطنية، فقد صمّمنا عرضنا هذا للإماراتيين بالاستناد إلى عقود طويلة من خبرتنا المتمرسة ونظرتنا المتمعنة لعاداتهم المالية وتلك المرتبطة بأسلوب حياتهم. وتستخدم حملتنا الجديدة لغة تلقى صدى عند مواطني الدولة، وفي الوقت ذاته، تعزز عروضنا المخصصة والتي تعكس التزامنا بتقديم حلول متميزة ومبتكرة للإماراتيين تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتوفير منصة مصرفية تلبي احتياجاتهم".

#بياناتحكومية

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