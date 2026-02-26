المنامة، البحرين: أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة مازن العمران للاستشارات الهندسية، وهي شركة بحرينية رائدة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الشركة مهام التصميم الهندسي لمشروع سيف جرينز في ضاحية السيف.

يُعد مشروع سيف جرينز من أبرز مشاريع التطوير العمراني في ضاحية السيف، حيث يتخذ موقعًا استراتيجيًا وتخطيطًا يوازن بين الاستخدامات السكنية والتجارية. ويقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها 23,813 مترًا مربعًا، وتتراوح ارتفاعات المباني السكنية بين أربعة إلى ثمانية طوابق، بينما تضم المنطقة التجارية مباني بارتفاع طابق أرضي وميزانين، في إطار رؤية تطويرية تهدف إلى توفير بيئة حضرية حديثة تعزز جودة الحياة وتواكب نمو المنطقة المستمر.

يعد المشروع مجتمعًا متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية تتراوح من ثلاث الى أربع غرف نوم، إلى جانب عناصر تجارية مثل المطاعم، المقاهي، والمحلات التجارية، والسوبرماركت. كما سيضم المشروع مساحات ترفيهية، ومواقف سيارات، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاغراض، وغيرها من الخدمات المساندة التي تساعد على خلق بيئة سكنية متكاملة.

وأضاف السيد محمد جعفر بوجيري، مدير عام شركة عقارات الإسكان، "يتميز مشروع سيف جرينز بتوافقه مع جهود التنمية العمرانية الحديثة في مملكة البحرين، حيث يجمع المرافق السكنية والتجارية في مشروع واحد وفق تخطيط عملي مدروس. لقد فازت شركة مازن العمران للاستشارات الهندسية بالمناقصة العامة المطروحة من خلال مجلس المناقصات والمزايدات، ومما لا شك فيه أن الشركة تتمتع بخبرات محلية راسخة وكفاءة متميزة في تطوير وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية التي تعكس أعلى معايير الجودة ."

وبهذه المناسبة، صرح السيد ابراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، "يعد تعيين شركة مازن العمران للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع سيف جرينز خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤية البنك في تطوير مجتمعات سكنية حديثة ومتكاملة تعكس التزام البنك المتواصل بتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التنمية العمرانية المستدامة في المملكة، من خلال توفير بيئة سكنية وتجارية متوازنة في ضاحية السيف، وفقاً لمعايير المشاريع المعتمدة ورؤية بنك الإسكان المستقبلية بعيدة المدى."

