المنامة، البحرين، أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن خططه لتوسيع شبكة فروعه مع مواصلته تقديم كافة خدماته المصرفيه لعملائه من الشركات بنفس الكفاءة والفعالية لتلبية احتياجاتهم بكل مرونة وأمان في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد ميسان المسقطي: "إن بنك الإثمار يواصل عمله بكامل طاقته لتقديم خدماته لعملائه من الشركات. وقد أظهر البنك قدرته ومرونته على مواصلة تقديم خدماته المصرفية لجميع عملائه تحت كافة الظروف".

كما قال السيد المسقطي: "في عام 2026، يسعى بنك الإثمار للعمل على خطة لتوسيع شبكته عبر فتح فروع جديدة في مختلف أنحاء البحرين لضمان سهولة الوصول إلى جميع خدماته المصرفية. وقد جاء هذا القرار بعد دراسة مفصلة كشفت عن الحاجة المتزايدة لقاعدة العملاء من الشركات المتنامية للخدمات المصرفية التي قدمها البنك".

وأضاف السيد المسقطي قائلاً: "إن بنك الإثمار يواصل العمل وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي لضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية لعملائه من خلال قنواته المختلفة مع ضمان سلامة عملياته التشغيلية. ويعكس ذلك التزام البنك بالمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وأفضل الممارسات. كما نؤكد جاهزية البنك واستعداده التام لدعم جميع عملائه وتقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لهم".

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

