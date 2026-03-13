المنامة، البحرين، أكد بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، على مواصلته تقديم كافة خدماته المصرفيه لعملائه من الشركات بنفس الكفاءة والفعالية لتلبية احتياجاتهم بكل مرونة وأمان في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد ميسان المسقطي: "إن بنك الإثمار يمتلك القدرة والكفاءة لمواصلة تقديم خدماته المصرفية لعملائه في مختلف الظروف، وذلك بفضل استثماره المستمر في بناء بنية تقنية قوية ومتطورة وآمنه تسمح باستكمال معظم المعاملات المصرفية إلكترونياً وبكفاءة عالية".

كما قال السيد المسقطي: "إن بنك الإثمار يواصل العمل وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي لضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية لعملائه وضمان سلامة عملياته التشغيلية. ويعكس ذلك التزام البنك بالمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وأفضل الممارسات. كما نؤكد جاهزية البنك واستعداده التام لدعم جميع عملائه وتقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لهم".

وأضاف السيد المسقطي: "نود أن نعرب عن خالص شكرنا لقيادة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي وكافة الجهات المعنية على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل لنا. ونحن على ثقة بالإجراءات والتدابير التي تتخذها حكومة مملكة البحرين لضمان أمن الوطن واستقراره".

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

www.ithmaarbank.com

-انتهى-

