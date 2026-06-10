القاهرة، أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر، عضو في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، أحد أبرز المؤسسات المصرفية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،لإطلاق أول صندوق استثمار للبنك في السوق المصرية.

وبموجب هذه الشراكة، عيّن بنك أبوظبي التجاري – مصر - إي اف چي هيرميس لإدارة الأصول لتقوم بإدارة صندوق الاستثمار، وهو صندوق نقدي صُمم خصيصاً ليتيح لعملاء البنك حلولاً استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المرونة. ويسمح صندوق "زايد كل يوم" بالاكتتاب والاسترداد اليومي، مما يوفر للعملاء إدارة فعالة للسيولة النقدية مع تحقيق عوائد تنافسية قصيرة الأجل.

ويمثل هذا الإطلاق محطة رئيسية لبنك أبوظبي التجاري - مصر في إطار توسعه بتقديم المنتجات المصرفية المختلفة، كما يمثل بداية لتعاون أوسع نطاقاً بين المؤسستين.

وقد جرى تصميم الصندوق النقدي لبنك أبوظبي التجاري ليلبي الاحتياجات المتطورة لعملاء البنك، من خلال توفير أداة استثمارية مرنة وملائمة تتوافق مع تطلعاتهم المالية، كما يعمل البنك على إتاحة الصندوق عبر منصاته المصرفية الرقمية، بما يشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل البنكي، لتعزيز سهولة الوصول والراحة للعملاء.

وفي هذا السياق، صرّح نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بشركة إي اف چي هيرميس: "يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري - مصر لإطلاق أول صناديقهم الاستثمارية في السوق المحلية. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتقديم حلول استثمارية بمعايير مؤسسية لقاعدة أكبر من العملاء. وعبر دمج خبراتنا في إدارة الأصول مع قاعدة العملاء القوية للبنك، نهدف إلى تقديم منتج موثوق وفعال يدعم متطلبات العملاء، من السيولة، مع التأسيس لطرح منتجات استثمارية مستقبلية".

من جانبها، قالت رانيا حسن رئيس مجموعة الخزانة والاستثمار ببنك أبوظبي التجاري - مصر: "يعد إطلاق أول صندوق استثماري لنا في مصر ’ زايد كل يوم‘ خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا لتنويع محفظة منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا. وتتيح لنا الشراكة مع إي اف چي هيرميس، الاستفادة من سجلهم الحافل وخبراتهم العميقة في إدارة المنتجات الاستثمارية عالية الجودة. ونحن نتطلع إلى هذه الخطوة كبداية لتعاون طويل الأمد، يفتح آفاقاً جديدة لطرح حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".

وتؤكد هذه الشراكة على رؤية المؤسستين المشتركة لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول استثمارية تدار باحترافية في السوق المصرية. ويسعى بنك أبوظبي التجاري - مصر وإي اف چي هيرميس، بناءً على هذا الإطلاق الأولي، إلى استكشاف فرص واعدة لطرح صناديق جديدة تشمل فئات أصول مختلفة مستقبلاً.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

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عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

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قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن بنك أبوظبي التجاري - مصر

تأسس بنك أبوظبي التجاري مصر عام ٢٠٢٠، وهو عضو في مجموعة بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، ثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استحواذ عالمي على مجموعة بنك الاتحاد الوطني. وانطلاقًا من رؤيته بأن يكون البنك المفضل لدى عملائه، يهدف بنك أبوظبي التجاري مصر إلى تقديم حلول مصرفية ثورية وريادة مسيرة التحول الرقمي، مستفيدًا من خبرات مجموعته الواسعة.

يتواجد بنك أبوظبي التجاري مصر بفعالية في جميع أنحاء الجمهورية، مقدمًا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية والحلول الرقمية المبتكرة للأفراد، وعملاء المؤسسات المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، موفرًا أعلى مستويات التميز في الخدمة والراحة. يتواصل بنك أبوظبي التجاري مصر مع عملائه ليس فقط من خلال خدماته الإلكترونية المتطورة، بل أيضًا من خلال شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات مصر.

التزامًا منه بدعم الاقتصاد الوطني، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، يشارك بنك أبوظبي التجاري مصر بفعالية في مشاريع بارزة، ويدعم مختلف عملائه في مشاريعهم وطموحاتهم. علاوةً على ذلك، يتبنى البنك رؤيةً متكاملةً لدعم "الشمول من خلال التمكين" من خلال ريادة دمج أصحاب الهمم في النظام المصرفي، وتقديم منتجات وخدمات خاصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وتندرج هذه المساعي ضمن خارطة طريق البنك نحو الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

منذ انطلاقه، نجح البنك في ترسيخ مكانته في السوق المصرية، محققًا أداءً ماليًا قويًا ومستدامًا على أساس سنوي، مما جعله يتصدر قائمة أسرع البنوك نموًا في مصر. وقد حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لجهوده ونجاحاته في مجال التطوير الرقمي، ومبادراته لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج توظيف الخريجين الشباب.

للمزيد من المعلومات: www.adcb.com.eg

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