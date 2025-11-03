دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي:- انضمّ بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، إلى المجلس الاستشاري الدولي (IAC) التابع للإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين (NFRA)، ليصبح بذلك أول بنك من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشغل هذا المركز المرموق.

ويعكس هذا الانضمام الدور المتنامي لبنك أبوظبي الأول بوصفه رافداً استراتيجياً لتدفقات رأس المال على المستوى العالمي، ويسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية، ودعم الابتكار المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ويأتي تأكيداً لطموحه في توسيع قدراته المصرفية عبر الممرات المالية الدولية، وتعميق التكامل المالي بين آسيا والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، التقت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، مع سعادة بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (PBoC)، حيث شهدا معاً توقيع اتفاقية مقاصة اليوان الصيني (الرنمينبي)، التي عيّنت رسمياً بنك أبوظبي الأول كأول بنك مقاصة لليوان الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهمّاً يعزّز كفاءة عمليات التسوية المالية، ويوسّع فرص الوصول إلى اليوان الصيني لعملاء البنك في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

كما تعاون بنك أبوظبي الأول مع وزارة الاستثمار (MOI) والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، والتمويل المستدام، ووقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، لتعزيز التعاون في إدارة الأصول، ودعم المبادرات المشتركة، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، لرؤوس الأموال بين البلدين.

وتشكّل هذه المستجدّات خطوة مهمّة ضمن رؤية بنك أبوظبي الأول لتعزيز الشراكات العالمية وترسيخ مكانته باعتباره بوابة مالية رائدة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يُعدّ انضمام بنك أبوظبي الأول إلى المجلس الاستشاري للصين، خطوة استراتيجية تعزّز روابط التواصل والتعاون الاقتصادي العالمي. وانطلاقاً من الاتفاقيات الاستراتيجية التي وُقّعت خلال الزيارة، يأتي هذا الانضمام تأكيداً لالتزام البنك بدعم التجارة والاستثمار والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال توطيد شراكاتنا، وتوسيع حضورنا الدولي، والمضيّ في مبادرات رائدة تسهم في تحقيق الازدهار المشترك والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل".

ويعدّ بنك أبوظبي الأول البنك الإماراتي الوحيد الذي يمتلك حضوراً مباشراً داخل الصين، حيث يدعم التجارة والاستثمار العابر للحدود، والتمويل المستدام في أكثر من 20 سوقاً دولياً.

