أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق خدمة الخصم المباشر الرقمية عبر "فواتير" من خلال تطبيق "بنفت بي"، في خطوة نوعية متقدمة ضمن مسيرة التطوير المتواصلة في منظومة المدفوعات الرقمية بالمملكة، توفر نموذجاً أكثر تطوراً وأماناً وكفاءة لإدارة الالتزامات المالية بصورة سلسة وموثوقة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي لترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وتتيح خدمة الخصم المباشر الرقمية بديلاً متطوراً للإجراءات التقليدية القائمة على النماذج الورقية، حيث تتيح التفعيل الفوري للتفويضات دون الحاجة إلى المعالجة اليدوية أو التأخير، كما تعتمد الخدمة على قنوات رقمية آمنة تستخدم بيانات العملاء الموثوقة، ما يعزز مستويات الأمان ويحد من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

وتسهم هذه الخدمة في رفع الكفاءة التشغيلية للجهات المستفيدة، من خلال أتمتة عمليات التفويض والتحصيل، وتقليل الاعتماد على الإدخال اليدوي للبيانات، وخفض التكاليف الإدارية، إلى جانب تقليل نسب الأخطاء البشرية، كما يتيح النظام للشركات تحسين التدفقات النقدية بفضل التحصيل التلقائي في مواعيد الاستحقاق.

وتوفر خدمة الخصم المباشر تجربة دفع سلسة وخالية من التعقيد للمستخدمين، وتدعم التوجه نحو الاستدامة البيئية عبر التحول إلى نموذج رقمي غير ورقي، كما تمثّل أحد الركائز والممكّنات الرئيسية للابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المفتوح، والتمويل المدمج، والمدفوعات بين الحسابات، وتشكّل الأساس للانتقال نحو مفهوم الأموال الذكية، لتسهم من خلال ذلك في تطوير المنظومة المالية في المملكة نحو بنية تحتية للدفع أكثر ذكاءًا وترابطاً.

وتتميز الخدمة بكونها قائمة على واجهة برمجة تطبيقات تربط بين أنظمة الفوترة وإصدار الفواتير والتطبيقات الموجهة للعملاء، ما يتيح عمليات دفع أكثر سلاسة، كما تمكّن الخدمة العملاء من إدارة تفويضاتهم بمرونة أعلى، وتسهم في أتمتة عمليات التسوية والربط مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وأتمتة عمليات المحاسبة من خلال معيار الآيزو (ISO 20022) المعني بتبادل البيانات المالية بين المؤسسات المالية.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "تفخر "بنفت" بمواصلة جهودها في تعزيز منظومة خدمات المدفوعات الإلكترونية من خلال خدمة الخصم المباشر الرقمية، والتي تمثّل محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الدفع والسداد المبسطة في المملكة تجسّد التزامنا الدائم بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تواكب تطلعات السوق وتدعم التحول للاقتصاد الرقمي، تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ المكانة التي تحظى بها المملكة كمركز رائد في الابتكار والتميز المالي".

