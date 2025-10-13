شاركت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، في أعمال المؤتمر السنوي العاشر لتجربة العميل، الذي انعقد تحت شعار "صياغة جديدة لمفاهيم التميز في تجربة العميل"، بمشاركة نخبة من المتحدثين والقيادات التنفيذية والخبراء الإقليميين والدوليين في هذا المجال، وذلك في فندق إنتركونتيننتال ريجنسي البحرين.

ومثّل الشركة في هذا الحدث السيد بدر بوزبون مدير خدمة العملاء في بنفت، من خلال مشاركته في الجلسة النقاشية السادسة التي أقيمت تحت عنوان "خدمة وقيادة جيل زد: بناء التعاطف من جانبي الطاولة"، والتي سلّطت الضوء على خصوصية احتياجات الجيل الجديد من العملاء "Gen Z"، وأهمية تطوير استراتيجيات تفاعلية تتسم بالمرونة والابتكار والقدرة على استيعاب توقعاتهم المتزايدة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأكد بوزبون خلال مداخلته في الجلسة أن نجاح الشركات في المستقبل يعتمد بشكل متزايد على فهم عميق لطبيعة هذا الجيل الرقمي الجديد، الذي يتميز بوعي مرتفع بالتقنيات الحديثة، ورغبة واضحة في الحصول على خدمات سريعة، وشفافة، ومخصصة، مشيراً إلى ضرورة أن يتبنى القادة ومسؤولي خدمة العملاء في المؤسسات أسلوباً يقوم على التعاطف المتبادل بين الموظف والعميل، بما يعزز الثقة ويخلق تجارب ذات قيمة مضافة.

وأضاف أن تجربة العميل لم تعد مجرد مسألة تتعلق بجودة الخدمة، بل أصبحت عاملاً حاسماً في بناء الولاء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق، خاصةً في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وأوضح أن "بنفت" تضع هذه القضايا في صميم استراتيجيتها، من خلال الاستثمار في الحلول المبتكرة وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان تقديم تجربة متكاملة لجميع فئات العملاء، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر ابتكاراً لتجربة العميل.

