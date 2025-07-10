أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "بلو فايف كابيتال"، وهي شركة استثمار عالمية، اليوم عن انتهاء عملية جمع الأموال لصندوق "بلو فايف ريف الأول للاستثمار الخاص". ويستهدف هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته ملياري دولار وهو مسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) الاستثمار في الشركات الخاصة ذات رؤوس الأموال الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يستهدف الصندوق الذي سيُدار من أبوظبي الدخول في استثمارات بحصص أغلبية وأقلية في الشركات الكبيرة التي تسجّل نمواً عالياً والتكتلات التجارية الضخمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج عموماً، حيث ينصبّ تركيزه على خمسة قطاعات رئيسية هي: الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والطيران والصناعة. وسيستفيد الصندوق من زخم النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها المتنامية كبوابة إلى مختلف المناطق والاقتصادات في العالم، سواء في الشرق أو الغرب.

وقد قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال: "يُعدُّ صندوقنا الافتتاحي المخصص للاستثمار في الأسهم الخاصة في دول الخليج بقيمة ملياري دولار إنجازاً بارزاً، حيث سيؤدي الصندوق دوراً محورياً في توسيع سوق استثمارات الأسهم الخاصة في دول الخليج، وسيتيح لنا فرصاً للشراكة مع مؤسسين بارزين وفرق إدارة تتمتع بخصال استثنائية بهدف دعم إنشاء شركات رائدة عالمياً تُؤسَّس انطلاقاً من دول الخليج.

"بلو فايف كابيتال" هي واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول العالمية نمواً في الخليج، وتضم فريقاً استثمارياً مكوناً من ٢٧ شخصاً في لندن وأبو ظبي ودبي والرياض وجدة والبحرين وبكين.

نبذة عن "بلو فايف كابيتال"

"بلو فايف كابيتال" هي منصة استثمار عالمية تهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتمتلك مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من النمو الاقتصادي والتنمية من خلال ثلاثة كيانات متوازية هي:

"بلو فايف المالية" التي تهدف إلى دعم جهود الاندماج والاستحواذ في أجزاء من صناعة الخدمات المالية في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

"بلو فايف لإدارة الأصول" التي توفّر صناديق استثمارية متخصصة في الأسهم الخاصة والبنية التحتية.

"بلو فايف للاستشارات" التي تقدّم المشورة الاستراتيجية المتخصصة للمؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى في دول الخليج وآسيا لتلبية احتياجاتها المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة رأس المال، وترتيب الديون.

تأسست "بلو فايف كابيتال"، على يد سعادة حازم بن قاسم، الذي يديرها كذلك، حيث يُعدّ أحد أعرق المستثمرين في رأس المال الخاص. وتؤدي المجموعة المكونة من ٢٥ مساهماً مؤسساً، من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي تهتم بها "بلو فايف كابيتال" أي دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، دوراً استشارياً نشطاً في إرشاد الإدارة فيما يتعلق بتطوير الشركة.

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