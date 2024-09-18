الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم ’بلوتو‘ (Pluto)، المنصّة المتكاملة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لإدارة النفقات وحسابات المدفوعات، عن شراكة استراتيجية مع ’نيوليب‘ (neoleap)، الشركة السعودية المعروفة بحلولها المالية الرقمية المبتكَرة. وهذا التعاون الذي جرى الإعلان عنه خلال معرض ’فنتك 24‘ (24 Fintech) في العاصمة السعودية الرياض، يشكّل خطوة رئيسية في مسيرة توسّع ’بلوتو‘ إلى السوق السعودي، بحيث يتيح لقاعدة العملاء الدوليين لدى الشركة توسعة عملياتهم بسلاسة ضمن المملكة.

السيد تيري أرنولد، الرئيس التنفيذي للعمليات في ’بلوتو‘، وأ. عبدالله البراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ’نيوليب‘

وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل ’بلوتو‘ على دمج بطاقاتها المؤسَّسية الشاملة ومنصّة إدارة النفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حلول ’نيوليب‘ المالية المتطوّرة، مما يتيح للشركات في المملكة العربية السعودية اعتماد توجّه سلس لإدارة شؤونهم المالية. وبدءً من الإصدار الفوري لعدد غير محدود من بطاقات المؤسَّسات، مروراً بعمليات السداد المتكامل وإدارة المصروفات، وصولاً لإدارة المشترَيات وخدمات حسابات المدفوعات، فقد جرى تصميم منصّة ’بلوتو‘ لأجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة أكثر وذلك عبر تسهيل التشغيل الآلي للعمليات المالية المعقَّدة.

في تعليق له على هذا الموضوع، قال محمد رضوان، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة ’بلوتو‘: "يُسعِدنا جداً أن نضم قوانا إلى ’نيوليب‘. فهذا التعاون لا يعزّز حضورنا في السوق السعودي فحسب، بل يتوافق أيضاً مع مهمّتنا التي نسعى من خلالها لتطوير مستقبل أدوات الشؤون المالية بالنسبة للرؤساء التنفيذيين للمالية. وبالتعاون مع ’نيوليب‘، فإننا سنتمكّن من توفير حلول مالية غير مسبوقة من شأنها أن تساعد الشركات في المملكة العربية السعودية على إدارة كامل نفقاتهم المؤسَّسية من خلال منصّة تعاونية وآلية واحدة."

وقال أ. عبدالله البراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ’نيوليب‘: "تشكّل هذه الشراكة محطّة بارزة أخرى في رحلة ’نيوليب‘ لتمكين المؤسَّسات عبر حلولنا المالية التقنية. ومن خلال التعاون مع ’بلوتو‘، فإننا نهدف لتعزيز سُبُل الدفع الرقمية، وتوفير حلول مالية مبتكَرة تساعد بالنمو الاقتصادي ورفع الكفاءة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسّطة، وكذلك الأمر فيما يخصّ المؤسَّسات الضخمة."

توفر ’نيوليب‘، المعروفة بنهجها المبتكَر في مجال التقنيات المالية، باقة من الخدمات المتميّزة الهادفة لتحويل قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية. وعبر الاستفادة من بُنية ’نيوليب‘ القوية، ستتمكّن ’بلوتو‘ من توفير قدرات معزَّزة للإدارة المالية لصالح شريحة واسعة من المؤسَّسات، بدءً من الشركات الصغيرة والمتوسّطة وصولاً للشركات الكبيرة متعدِّدة الجنسيات.

وتُعدّ هذه الشراكة خطوة رئيسية ضمن استراتيجية نمو ’بلوتو‘، وهي تأتي بعد تحقيق الشركة إنجازات هامّة، بما في ذلك تصنيفها في المركز الأول بمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال حلول الإعداد للشراء حتى الدفع (P2P)، وهي تُعتبَر من بين المزوِّدين العشر الأوائل على الصعيد العالمي في مجال إدارة النفقات بالنسبة للمؤسَّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة على حدّ سواء وذلك وفقاً لشركة G2 المرجعية.

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