الجزائر: في إطار تعزيز التعاون بين قطر والجزائر في القطاع الزراعي والصناعي، وقعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م، التابعة بالكامل لشركة بلدنا ش.م.ع.ق، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، اتفاقية المساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري. يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في جنوب الجزائر، ليصبح من أكبر المشاريع الزراعية في المنطقة.

كما وقعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م، اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لدراسة مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ليكون مكملاً لمشروع إنتاج الحليب المجفف.

شهد توقيع الاتفاقيتين حضور السيد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق ومن الجانب الجزائري كل من وزير المالية السيد فايد لعزيز، وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة، ووزير الصناعة السيد علي عون، بالإضافة إلى مدير الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين السيدة سعاد عسعوس، والأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة الفلاحة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية.

يهدف المشروع المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان والحليب المجفف في الجزائر، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمارات الزراعية. وقد تم تحديد الإطار القانوني للشراكة بين شركة بلدنا التي ستملك نسبة 51% والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري الذي سيملك 49% من رأس مال الشركة الجزائرية التي سيتم تأسيسها لتنفيذ المشروع.

وقع على اتفاقية المشروع المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف السيد كمال منصوري، المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسيد رامز محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب لشركة بلدنا.

كما وقعت مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج حليب الأطفال السيدة أمال علام، المديرة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والسيد رامز محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب لشركة بلدنا.

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر. وستقوم الفرق الفنية بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم الجوانب التقنية والتجارية والمالية للمشروع، بما في ذلك تحديد حجم الاستثمار الأمثل لتنفيذ المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن الاستهلاك السنوي لحليب الأطفال في الجزائر يتراوح بين 25,000 و 30,000 طن، مما يعكس زيادة الطلب في السوق الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الحليب المجفف لتلبية احتياجاته. ومن هذا المنطلق يهدف مشروع "بلدنا" إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج حليب الأطفال مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي شركة بلدنا لتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام لكلا البلدين.

-انتهى-

#بياناتشركات