أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت شركة "بلدنا" القطرية مذكرة تفاهم مع شركة "الظاهرة القابضة" الإماراتية لبحث سبل إقامة شراكة استراتيجية تركز على التعاون الزراعي العالمي، وتأمين إمدادات طويلة الأمد من الأعلاف الحيوانية، بما يدعم عمليات "بلدنا" في قطاع الألبان عبر أسواق متعددة، من بينها سوريا.

وتضع مذكرة التفاهم التي وقعت في أبوظبي خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026" إطارًا للتعاون في عدد من الأنشطة الرئيسية في قطاع الصناعات الزراعية، بما يشمل تطوير منصات زراعية، وإدارة العمليات الزراعية، وتوريد السلع العلفية وفق المواصفات والمتطلبات الخاصة بشركة "بلدنا".

وبموجب الشراكة المقترحة، ستعمل "الظاهرة" كشريك زراعي عالمي ومورّد استراتيجي، من خلال توفير الحبوب وغيرها من مدخلات الأعلاف، إلى جانب العمل عن قرب مع "بلدنا" لمواءمة مواصفات المنتجات والكميات وجداول التسليم مع احتياجات عملياتها في مختلف الأسواق. ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون استراتيجية التوسع الدولي لشركة "بلدنا"، بما في ذلك حضورها في سوريا وأسواق عالمية أخرى.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من السيد ماريك وارزيوودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلدنا"، والسيد وسام عباس، المدير العام لشركة "الظاهرة" في دول مجلس التعاون الخليجي. وحضر مراسم التوقيع كل من السيد سيف الله خان، المدير المالي لمجموعة "بلدنا"، والسيد موريس غطاس، عضو مجلس إدارة "بلدنا الجزائر"، والسيد أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الظاهرة".

وفي تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد ماريك وارزيوودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلدنا":

"إنّ هذه الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات سلسلة التوريد العالمية لدى بلدنا في ظل توسع عملياتنا في قطاع الألبان على المستوى الدولي. وتتيح لنا الشراكة مع جهة رائدة في قطاع الصناعات الزراعية، مثل الظاهرة، تأمين إمدادات موثوقة وعالية الجودة من الأعلاف، بالتوازي مع بناء منصة زراعية متكاملة تدعم الأمن الغذائي والنمو المستدام على المدى الطويل في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك سوريا".

من جانبه، قال السيد أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الظاهرة":

"يجسّد تعاوننا مع بلدنا رؤية مشتركة لتطوير منظومات زراعية عالية الكفاءة وقابلة للتوسع، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي. ومن خلال توظيف خبرات الظاهرة في إنتاج الأعلاف وإدارة سلاسل التوريد، بالتكامل مع منصة بلدنا المتنامية في قطاع الألبان، نسعى إلى تقديم حلول متكاملة ومصممة وفق احتياجات الأسواق، بما يعزز الإنتاجية ويرسّخ قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مختلف الأسواق".



ومن المتوقع أن تمهّد هذه الشراكة لتعاون طويل الأمد بين الجانبين، بما يمكّنهما من تطوير حلول زراعية واسعة النطاق، وتأمين إمدادات الأعلاف في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك سوريا.

