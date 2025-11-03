القاهرة،: أعلنت بلتون لرأس المال المخاطر، التابعة بالكامل لـ بلتون القابضة، عن نجاحها في التخارج من شركة كاتيديس، المنصة المغربية الرائدة في مجال الخدمات الرقمية لشحن البضائع والخدمات اللوجستية، محققة عائداً داخلياً على الاستثمار (IRR) بنسبة 100%.

تمثل هذه الخطوة أول عملية تخارج إقليمي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، وثالث عملية منذ تأسيسها، مما يعكس قوة أدائها الاستثماري والتزامها بدفع الابتكار وتحقيق النمو المستدام عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ انطلاقتها في عام 2023، برزت بلتون لرأس المال المخاطر كأحد أبرز المستثمرين في مشهد الاستثمار الإقليمي، حيث تدير أصولًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتضم محفظتها 21 شركة ناشئة عالية النمو تعتمد على التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية متنوعة عبر المنطقة. كما تدير الشركة محفظة تمويل رأسمال مخاطر بالدين بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية المنضبطة والقائمة على التحليل والبيانات، ورؤيتها الطموحة نحو التوسع الإقليمي وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وقال علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بلتون لرأس المال المخاطر: "جاء استثمارنا في شركة كاتيديس انطلاقًا من رؤيتنا الواضحة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة ذات الإمكانات الواعدة في المنطقة. ومنذ البداية، حرصنا على تزويدها بالدعم المالي والخبرة الاستراتيجية اللازمة لتمكينها من التوسع والنمو. واليوم نحتفل بخروج ناجح يعكس التزامنا المتواصل بدعم الابتكار وتحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا."

من مصر إلى المغرب، تواصل بلتون لرأس المال المخاطر توسيع حضورها الإقليمي واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الشركات الناشئة عالية النمو والتوجه التكنولوجي، بما يُسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عن بلتون لرأس المال المخاطر:

شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، تأسست في مطلع عام 2023 بهدف تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا وإيضا الشركات الناشئه التي تعتمد على التكنولوجيا في جمهوريه مصر العربيه والتي تتمتع بطموحات إقليميه، وتتولى دورًا قياديًا في مراحله مبكره جنبًا إلى جنب مع المؤسسين. منذ إنشائها في عام 2023، أبرمت شركة بلتون لرأس المال المخاطر أربع صفقات ناجحه مع شركة بوسطه، شركة واي أب سبورتس، شركة صحة تك، وشركة وأريكا.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

-انتهى-

#بياناتشركات