مسقط: انطلاقا من جهوده نحو تعزيز تجربة العملاء الراغبين بالسفر، يقدّم البنك الوطني العُماني بطاقة بديل مسبقة الدفع للسفر (متعدّدة العملات)، كحل مبتكر وآمن ومرن صُمم لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين والطلاب ومتسوقي الإنترنت، وأيضا الراغبين في التحكم الكامل في شؤونهم المالية.

وتمنحك بطاقة بديل مسبقة الدفع متعدّدة العملات تجربة سلسة وخالية من التعاملات النقدية سواء كنت مسافرًا للعمل أو للترفيه، حيث تمكّنك من حمل وإدارة عدة عملات في بطاقة واحدة، كما تتيح لك البطاقة إجراء المعاملات بالعملة المحلية في أي وجهة تسافر إليها، لتستمتع بسهولة الدفع وراحة البال في وقت واحد، وذلك بفضل قبولها على مستوى العالم واحتوائها على ميزات أمان متطورة.

وتعقيبا على ذلك، قالت مها بنت سعود الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة منتجات الأفراد في البنك الوطني العُماني: "لا تقتصر رؤيتنا في البنك الوطني العماني على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الأفراد لأموالهم في حياتهم اليومية. ويعكس الإقبال المتزايد على حلول الدفع المسبق مثل بطاقات بديل رغبة العملاء بالمزيد من الحرية في التحكم والمرونة وسهولة الوصول. ومن جانبنا، نهدف في البنك الوطني العماني إلى تمكين عملائنا من الإنفاق بذكاء وبثقة أكبر من خلال حلول مبتكرة تواكب متطلباتهم."

هذا وتوفر بطاقة بديل مسبقة الدفع للسفر لحامليها 9 عملات مختلفة إذ يمكن تعبئتها بالريال العُماني، والدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والروبية الهندية. ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد فحسب، بل تتيح البطاقة سهولة التحويل وتحكمًا كاملاً في الإنفاق عبر تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني، كما يمكن إعادة تعبئتها بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، مما يجعلها البديل الآمن لحمل النقود.

ويجدر بالذكر أنه يمكن للأفراد الحصول على بطاقة بديل مسبقة الدفع للسفر دون الحاجة لتحويل الراتب أو فتح حساب مصرفي، حيث تُعد بطاقة بديل للسفر طريقة بسيطة وفعّالة للتحكم في الشؤون المالية الشخصية. سواء كنت تخطط لإعداد ميزانية رحلة، أو تتسوق عبر الإنترنت، أو تغطية مصاريف الدراسة، فإن بطاقة بديل مسبقة الدفع للسفر تقدم لك حلًّا مميزاً يضمن لك الحرية المالية والأمان.

