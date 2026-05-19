المنامة، البحرين: أعلنت شركة موهوبي الأمل، إحدى المبادرات التابعة لصندوق الأمل، عن انضمام شركة بريق الرتاج إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي وذلك في خطوة تعكس حرص الشركة على تعزيز بيئة العمل الداخلية وترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز بين موظفيها.

وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية انضمام الشركة إلى البرنامج في مقر شركة بريق الرتاج، بحضور كل من السيد أيوب علي العوضي، الرئيس التنفيذي بالوكالة وعضو مجلس إدارة شركة بريق الرتاج، والسيد طارق سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد محمد نبيل ابوالفتح، الرئيس التنفيذي للاستثمار، والسيد أحمد بوراشد، رئيس مجلس إدارة موهوبي الأمل، والشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة، المدير العام لشركة ونز، إلى جانب عدد من ممثلي شركة بريق الرتاج وصندوق الأمل.

ويأتي انضمام بريق الرتاج إلى البرنامج في إطار توجهها المستمر نحو الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتبني مبادرات نوعية تسهم في تعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الأداء المؤسسي ودعم مسيرة الشركة في تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها في القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، أكد السيد أيوب علي العوضي، الرئيس التنفيذي بالوكالة وعضو مجلس إدارة شركة بريق الرتاج، أن انضمام الشركة إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي يأتي امتدادًا لرؤيتها في تمكين كوادرها وتعزيز بيئة عمل محفزة، مشيرًا إلى أن البرامج التحفيزية أصبحت عنصرًا مهمًا في بناء مؤسسات أكثر إنتاجية واستقرارًا.

وأضاف العوضي: "نحرص في بريق على إيجاد بيئة عمل تقدّر الجهود وتحتفي بالعطاء، ويأتي انضمامنا إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي انسجامًا مع توجهاتنا في دعم الكفاءات وتحفيزها، بما يسهم في تعزيز التميز المؤسسي وترسيخ تنافسية الشركة في السوق".

من جانبه، أعرب السيد أحمد بوراشد، رئيس مجلس إدارة موهوبي الأمل، عن اعتزازه بانضمام شركة بريق الرتاج إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي، مؤكدًا أن توسع قاعدة الشركات المنضمة إلى البرنامج يعكس تنامي الوعي بأهمية ترسيخ ثقافة التقدير داخل بيئات العمل في مملكة البحرين.

وقال بوراشد: «نرحب بانضمام بريق الرتاج إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي، ونثمّن حرصها على تبني مبادرات تعزز تقدير الموظفين وتحفزهم على الاستمرارية والعطاء. إن مثل هذه الشراكات تسهم في دعم بيئات عمل أكثر إيجابية، وتؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات في تحفيز الكفاءات الوطنية، لا سيما فئة الشباب، وتمكينها من مواصلة الإسهام في مسيرة التنمية».

ويُعد برنامج مكافآت الولاء الوظيفي من المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التقدير داخل المؤسسات، من خلال تقديم حوافز وجوائز شهرية تسهم في تعزيز الالتزام الوظيفي وتشجيع الموظفين على الاستمرارية والعطاء. وتتولى شركة ونز، التابعة لصندوق الأمل، إدارة البرنامج وجوائزه، التي بلغ إجماليها منذ إطلاقه 161,500 دينار بحريني.

