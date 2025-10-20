أبوظبي – استعرضت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، ووزارة العلوم والتعليم في جمهورية أذربيجان، مشروع "المدرسة الرقمية" خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، في خطوة تُشكل محطة بارزة على مسار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة التعليم وشموليته وسهولة الوصول إليه في مختلف أنحاء أذربيجان.

وخلال الفعالية، قدّم فوسال خانلاروف، رئيس إدارة المعلوماتية في نظام التعليم الأذربيجاني، لمحة عن المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، والذين تم تطويرهم ضمن منصة "المدرسة الرقمية". توفّر هذه الحلول أدوات ذكية قائمة على تحليل البيانات لدعم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عبر تجارب تعليمية مخصّصة تسهم في تحسين نتائج العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية.

وتشمل المنصة تطبيقين أساسيين، وهما: المساعد الرقمي للطالب والمساعد الرقمي للمعلم. فالمساعد الرقمي للطالب يجيب على الأسئلة المتعلقة بالمناهج الدراسية، ويشرح المفاهيم الأكاديمية، ويُثري تجربة التعلّم من خلال التفاعل الذكي. أما المساعد الرقمي للمعلم، فيُسهم في إعداد خطط دروس متوافقة مع المناهج، وتصميم اختبارات مخصصة لمستويات الطلاب، وتقييم الإجابات بكفاءة عالية.

وتعليقاً على المشروع، قال خانلاروف: "يتيح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة توفير تعليم عالي الجودة لكل طالب ومعلم في أذربيجان، ويُجسّد تعاوننا مع بريسايت أهمية الابتكار في تحقيق تغيير ملموس عبر أساليب التعليم والتعلّم."

يستند تعاون بريسايت مع وزارة العلوم والتعليم الأذربيجانية إلى مذكرة تفاهم وُقّعت بينهما في سبتمبر 2025، وتهدف إلى تطبيق حلول تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل المعلمين الافتراضيين، والمساعدين الرقميين للمعلمين، وتطوير نموذج لغوي باللغة الأذربيجانية مخصص للقطاع التعليمي.

وبهذا الصدد، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يُعدّ التعليم أحد أعمق التطبيقات الإنسانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز تعاوننا مع وزارة العلوم والتعليم في أذربيجان كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون محركاً حقيقياً لإطلاق الطاقات البشرية. يعكس مشروع 'المدرسة الرقمية' رؤيتنا المشتركة لجعل التعلّم أكثر شمولًا وتفاعلًا وفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي التطبيقي، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والقادة في أذربيجان."

يُشكّل مشروع "المدرسة الرقمية" جزءًا من مبادرة أذربيجان للذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التنمية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي في التحول الرقمي. ويُعتبر المشروع تجسيداً حياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر اجتماعي مستدام من خلال التعليم.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتشركات