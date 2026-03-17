أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن أول ستّ شركات ذكاء اصطناعي تم اختيارها للحصول على دعم استثماري ضمن منظومتها للابتكار في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز مسار تطوير تقنيات الجيل التالي من الأنظمة الذكية على مستوى الحكومات والمؤسسات.

وتأتي هذه الاستثمارات ضمن صندوق "بريسايت – شروق 1" وهو صندوق عالمي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تستمثر في الشركات في مراحلها المبكرة وقد تم إطلاقه بالشراكة مع شركة شروق.

وتقع مقارّ الشركات الخمس في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتغطي مجالات تشمل البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، ومنصات حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المالية والصناعة، وأنظمة الذكاء الطرفية الأصلية. وتعكس هذه الشركات تركيز بريسايت على تحديد ودعم أنظمة الذكاء التطبيقي القابلة للدمج في بيئات تشغيلية معقدة وخاضعة للتنظيم، حيث تُعد الموثوقية والمرونة والحوكمة عناصر أساسية.

الاستثمارات الستة الأولى

هندسة نماذج العالم

AMI-Advanced Machine Intelligence : تسهم في تطوير هياكل الذكاء الاصطناعي القائمة على نماذج العالم، والمصمّمة لمساعدة الآلات على فهم العالم المادي والتفاعل معه، بما يتيح مستويات أعمق من الاستدلال والتخطيط والتفاعل في العالم الحقيقي، ويتجاوز هياكل الذكاء الاصطناعي التنبؤية التقليدية. تمّ تأسيسها على يد يان لوكان، الحائز على جائزة تورينغ وكبير علماء الذكاء الاصطناعي السابق في شركة ميتا، وتعمل شركة AMI على تطوير فئة جديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعلّم من البيانات المكانية وبيانات العالم الحقيقي لنمذجة علاقات السبب والنتيجة. وتتخذ الشركة من باريس مقرًا رئيسيًا لها، ولديها مكاتب في نيويورك ومونتريال وسنغافورة، وتركّز في المرحلة الأولى على تطبيقات المؤسسات في قطاعات التصنيع، والطيران، والروبوتات، والصناعات الطبية الحيوية .

البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي

NodeShift : تُوفر للمؤسسات منصّة ذكاء اصطناعي محلية وآمنة، تُمكّن المستخدمين من استعمال ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على جميع البيانات داخل بنيتهم التحتية الخاصة. شاركت NodeShift في الدفعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع الذكاء الاصطناعي، وقد أبرمت الآن اتفاقية تجارية استراتيجية مع بريسايت لتوسيع نطاق حلولها والمضي في مبادرات مشتركة لطرحها في السوق، بما يعكس استمرار التعاون بين بريسايت والشركات الناشئة المشاركة في البرنامج .

الذكاء الاصطناعي المتخصص لقطاع رأس المال والصناعة

Hebbia : شركة تعمل على تعزيز الأبحاث المؤسسية وسير العمل المالي في أسواق رأس المال الخاضعة للتنظيم.

Candid Intelligence : شركة تعمل على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المشتريات والمناقصات في قطاعات البنية التحتية والقطاع العام.

Crunched : شركة تعمل على تحويل بيانات الشركات والأسواق المعقدة إلى نماذج أسرع ورؤى أعمق وتحليلات جاهزة لاتخاذ القرار للمستثمرين والمشغلين، عبر منصتها المتقدمة للذكاء المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي .

الأنظمة الآمنة الطرفية الأصلية

Blue : تعتمد هذه الشركة على نموذج صوتي يمكّن الوكلاء الصوتيين من تنفيذ مهام متعددة الخطوات مباشرة على الهواتف دون الحاجة إلى واجهات برمجة تطبيقات أو تكاملات معقدة .

مسار مُهيكل يقود من الابتكار إلى إيجاد أنظمة ذكية

تمثل منظومة بريسايت الشاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي محرك النمو الاستراتيجي للشركة، حيث صُممت لتحديد الملكية الفكرية الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستحواذ عليها والاستثمار فيها وتسريعها واحتضانها، بما يضمن تطوير التقنيات الناشئة مع جاهزيتها للنشر منذ اليوم الأول. وتتكون المنظومة من صندوق استثماري في الذكاء الاصطناعي وبرنامج تسريع ومختبرات للأبحاث والتطوير.

ومن خلال برنامج بريسايت لتسريع الذكاء الاصطناعي، تحصل الشركات على إرشاد منظم، وإمكانية الوصول إلى بنية حوسبة عالمية المستوى، ومسارات تسويق سريعة مع عملاء من المؤسسات والجهات الحكومية ضمن منظومتي "جي 42" وبريسايت، إلى جانب دعم فني للتكامل. ويضمن هذا النموذج توافق الابتكارات مع المتطلبات التشغيلية والتجارية الفعلية، ما يُسهّل عمليات الدمج والتعاقد وبناء مزايا تنافسية مستدامة.

وتعزز أدوات رأس المال الاستراتيجي مثل صندوق "بريسايت – شروق1" هذا المسار من خلال توفير تمويل مُبكّر يتماشى مع الأطروحة الاستثمارية ذاتها، بما يمكّن الشركات من التوسع ضمن بيئات سيادية وخاضعة للتنظيم.

ومن خلال تكامل الحاضنات والتمويل والنشر، تُرسي بريسايت نموذجًا منسقًا لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة ذكية تُحدث أثرًا ملموسًا في العالم الحقيقي.

وحول هذا الإعلان، قال ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت: "لا يحقق الذكاء الاصطناعي قيمته المستدامة إلا عندما يعمل ضمن أنظمة واقعية. وتعكس أولة استثماراتنا هذه القناعة الراسخة بأهمية البنية التحتية الآمنة ومنصات الذكاء المتخصصة في قطاعات رأس المال والصناعة وكذلك الأنظمة الآمنة الطرفية الأصلية. فكل شركة من هذه الشركات تطور تقنيات مصممة للدمج في بيئات تشغيلية معقدة وخاضعة للتنظيم. ومن خلال الجمع بين البيئات التشغيلية الفعلية، والحاضنات المنظمة عبر برنامج تسريع بريسايت ورأس المال الاستراتيجي عبر صندوق "بريسايت – شروق1"، نضع مسارات واضحة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق - محولين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أنظمة ذكية قابلة للتوسع."

بدوره، قال الدكتور بلال بالوش، الشريك في شركة شروق: "عند إطلاق هذا الصندوق، كانت رؤيتنا ربط نخبة من مبتكري الذكاء الاصطناعي عالميًا برأس المال والدعم التنظيمي والوصول إلى الأسواق الذي توفره منطقتنا. إن استثمارنا في ستّ شركات واعدة للغاية - بعد تقييم أكثر من 1000 فرصة استثمارية خارج أسواقنا المحلية وخلال 120 يومًا فقط - يعكس تقدمنا نحو تحقيق هذه الرؤية. لقد أُعجبنا بقدرة هؤلاء المؤسسين على توسيع حدود الذكاء الاصطناعي، من إضفاء واجهات صوتية على التطبيقات إلى أتمتة صناعات بمليارات الدولارات. ونؤمن بأن الصندوق يمكن أن يشكل جسرًا بين الشرق والغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بتسريع المزيد من الابتكارات التي ستحدث تحولًا في الأعمال والمجتمعات".

ومع استمرار أبوظبي بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ستواصل منظومة بريسايت للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوسع عبر دفعات جديدة ومبادرات استثمارية إضافية تركز على أنظمة الطاقة، والاستقلالية الصناعية، والبنية التحتية السيادية للبيانات، والخدمات العامة الأصلية بالذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الاستثمارات الأولى انطلاقة نهج منضبط وموجه نحو النشر العملي في بناء المنظومات، بما يعزز الابتكار في الذكاء الاصطناعي ويضمن وجود أنظمة ذكية تدعم المرونة المستدامة والنمو على المدى الطويل

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

