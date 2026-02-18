دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بروف بوينت ، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني والامتثال، عن إطلاق شبكة شركاء بروف بوينت، وهو برنامج شراكات عالمي مطوّر يهدف إلى تمكين الشركاء من تحقيق نمو أسرع، وتعزيز هوامش الربحية، وتقديم قيمة أعلى للعملاء، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والبيانات وسير العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتوفر شبكة شركاء بروف بوينت هيكلًا مبسطًا واستثمارات معززة تتماشى مع آليات الشراء لدى العملاء ونماذج الأعمال المستدامة القائمة على الإيرادات المتكررة التي يعتمدها الشركاء. ويعكس البرنامج الجديد التزام بروف بوينت طويل الأمد بنمو الأعمال القائم على الشركاء، من خلال حوافز أعمق، وحماية أقوى للصفقات، وفرص موسّعة لتطوير خدمات متخصصة قائمة على منصة بروف بوينت الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال ستان دي بواسيه، النائب الأول للرئيس لقنوات الشركاء العالمية في بروف بوينت: "يلعب الشركاء دورًا محوريًا في تقليل المخاطر، وتبسيط الأمن، وتحقيق نتائج ملموسة للعملاء. وتعكس شبكة شركاء بروف بوينت تطور السوق إذ صُممت لتمكين شركائنا من تحقيق النجاح عبر نموذج اقتصادي أقوى، وحمايات أوضح، وأدوات عملية تمكّنهم من بناء ممارسات ناجحة ومستدامة على المدى الطويل، بالاعتماد على أكثر منصات الأمن المرتكز على الأفراد موثوقية في السوق. ومن خلال مواءمة استثماراتنا مع نمو الشركاء، وتبسيط آليات العمل، والقيادة المشتركة في عصر الأمن القائم على الذكاء التوكيلي، نقدّم برنامجًا يساعد شركاءنا على تحقيق النجاح اليوم وعلى المدى البعيد."

إعادة تعريف اقتصاديات الشراكة لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد

يستند برنامج شبكة شركاء بروف بوينت على تعزيز ربحية الشركاء واستدامة الإيرادات. وتتمتع بروف بوينت بمعدلات ولاء استثنائية للعملاء، مع نسبة تجديد تتجاوز 90 في المئة، وعلاقات طويلة الأمد مع العديد من العملاء تمتد لأكثر من عشر سنوات، ما يوفّر أساسًا قويًا لإيرادات الشركاء المتكررة.

يُعزز البرنامج الجديد هذه الميزة من خلال تعزيز الحوافز المخصصة لاكتساب عملاء جدد وتجديد العقود، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك عبر صناديق دعم توليد الطلب، إلى جانب إدخال استثمارات متقدمة في أمن البيانات، لمساعدة الشركاء على الاستفادة من أحد أسرع مجالات الإنفاق نموًا لدى العملاء. كما تضمن هذه الحمايات استمرارية استثمارات الشركاء طوال دورة حياة العميل، من خلال تعزيز الفرص التي يقودها الشركاء أو تُنفَّذ بالشراكة، وحماية الشريك المعتمد عند تجديد العقود.

كما صُممت شبكة شركاء بروف بوينت لرفع معدلات الفوز بالصفقات، وزيادة هوامش الربح، وتعزيز نمو الحسابات على المدى الطويل، من دون إضافة تعقيد أو الاعتماد على مزيد من المورّدين. واستنادًا إلى استخبارات تهديدات متقدمة مستمدة من تريليونات الإشارات سنويًا، تُمكّن بروف بوينت شركاءها من التميز في سوق تنافسي، مع التصدي للمخاطر الناشئة في بيئة العمل التوكيلي التي يتفاعل فيها الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

تبسيط آليات العمل ودعم نمو الشركاء

يقدّم البرنامج ثلاث فئات للشركاء هي: Select وElite وElite+، حيث تعكس هذه الفئات مستوى استثمار الشريك وأدائه، وتوفّر مسارات واضحة للوصول إلى مزايا ومكافآت أعلى. كما يحصل الشركاء في الفئات المتوسطة والعليا على تراخيص NFR، ما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية أعمق، وتنفيذ العروض التوضيحية، وتطوير كفاءاتهم التقنية بشكل مباشر.

ولمواكبة تطور أساليب الشراء، تعمل بروف بوينت على توسيع قنوات الوصول إلى السوق عبر منصتي AWS وMicrosoft Azure، ما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات والخدمات. ومع التطلع إلى عام 2026، سيمكن البرنامج الشركاء من تطوير وتوسيع خدمات أمنية متقدمة، تشمل التقييمات الدورية وخدمات النشر المعتمدة، بما يخلق مصادر إيرادات جديدة وعالية الربحية.

وقال الدكتور ألكسندر فالجاريفيتش، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة HELP AG: "تمثل شبكة شركاء بروف بوينت فرصة مميزة لشركة Help AG لتعزيز تعاوننا مع جهة رائدة وموثوقة في مجالات أمن البريد الإلكتروني والبيانات والتعاون الرقمي، ومواصلة تقديم نتائج ملموسة في مجال الأمن السيبراني لعملائنا. ويتماشى هيكل البرنامج بشكل وثيق مع هدفنا في بناء نماذج أعمال طويلة الأمد قائمة على الإيرادات المتكررة والخدمات. ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وتوسيع نطاق خدماتنا، والبقاء في صدارة سوق سريع التطور."

ويمكن للشركاء التسجيل في شبكة شركاء بروف بوينت عبر الرابط:

https://partners.proofpoint.com/English/

نبذة عن بروف بوينت

تُعد بروف بوينت شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد والذكاء التوكيلي، حيث تؤمّن طرق تواصل الأفراد والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والسحابة وأدوات التعاون الرقمي. وتحظى بروف بوينت بثقة أكثر من 80 شركة من قائمة Fortune 100، وأكثر من 10,000 مؤسسة كبرى، وملايين المؤسسات الصغيرة، في مجال التصدي للتهديدات، ومنع تسرب البيانات، وتعزيز المرونة عبر سير العمل البشري والذكي. وتساعد منصة بروف بوينت لأمن التعاون والبيانات المؤسسات بمختلف أحجامها على حماية وتمكين فرقها مع تبني الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.

