دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت منصة "بروتيغو" الإلكترونية للتأمين، ليبدأ معها عهد جديد في مجال شراء وإدارة خدمات التأمين في الإمارات. بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، دخلت "بروتيغو" حيّز التشغيل بالكامل، كشركة تابعة للبنك، لتُتيح للمقيمين في الإمارات وسيلة جديدة ومُبتكرة لشراء بوالص التأمين وإدارتها، وتقديم المطالبات ومتابعتها.

تُبسّط "بروتيغو" عمليّة التأمين من الألف إلى الياء، فتُتيح للمستخدم الاطّلاع على أسعار البوالص بصورة فورية، كما تؤمّن تغطية أسرع، ووسائل دفع آمنة، وتجارب مفصّلة حسب احتياجات العملاء، سواء لخدمات التأمين على السيّارة أو السفر أو المنزل. وبفضل دمج منصة "بروتيغو" مع أهمّ الشركاء الرائدين في مجال التأمين، تُتيح للعملاء الحصول على التغطية التي تُلبّي احتياجاتهم بسهولة وأمان أكثر من أي وقت مضى.

تعليقًا على هذا الإنجاز، يقول راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك": "تُشكّل الكفاءة وسهولة الاستخدام والأمن صلب خدمات التأمين العصرية. وهذا بالضبط ما تؤمّنه منصّة ’بروتيغو‘ على مختلف الأصعدة، ممّا يُسهّل على المستخدمين مقارنة باقة واسعة من خيارات التأمين، وذلك من خلال إطلاعهم على الأسعار والبوالص بصورة فورية. فالهدف من هذه المنصّة هو تأمين تجربة شفّافة وسهلة الاستخدام تُمكّن العملاء من اتّخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة".

تقوم منصّة "بروتيغو" على واجهات متطوّرة لبرمجة التطبيقات (API)، تُتيح للعملاء الحصول على أسعار بوالص التأمين في غضون 60 ثانية فقط. وبفضل دمج الأدوات الرقمية بإرشادات الخبراء، تُسهّل "بروتيغو" مسألة التأمين، وتُتيح للعملاء التحكّم بالخدمات مباشرةً.

بدوره، قال لي كوي نين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التأمين البنكي: "نقتدي في منصة ’بروتيغو‘ بمبدئَي البساطة والشفافية، ونحن هنا لتبسيط مسألة التأمين، وتقديم حلول سهلة الفهم ومبسّطة بحسب احتياجات الفرد. تسعى ’بروتيغو‘ إلى تأمين راحة البال، مدعومةً بالتكنولوجيا المتطوّرة وخبرات فريقنا من الأخصّائيين".

لا تُشبه "بروتيغو" غيرها من منصّات التأمين، بل هي منظومة كاملة متكاملة، تستفيد من أحدث التقنيّات المتطوّرة لتقديم خدمات مثل إشعارات المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات المساعدة عند تعطّل السيّارة على الطريق. كما بإمكان العملاء الاحتفاظ ببوليصتهم، وإدارتها، من خلال ملف رقمي خاص وخزنة إلكترونية، لتكون المستندات المهمّة دائمًا في أمان وقريبة من المتناول.

نبذة عن شركة "بروتيغو"

شركة "بروتيغو" لوسطاء التأمين ذ.م.م. تابعة لـبنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" بنسبة 100 في المئة، ويُديرها فريق من المتخصّصين في مجال التأمين وخبراء التكنولوجيا. يتمثّل هدف الشركة بتبسيط مسألة التأمين ومساعدة العملاء على اتّخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل عند شراء بوليصتهم. يُشار إلى أنّ الشركة مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخاضعة لرقابته، ومسجّلة تحت الرقم 288.

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae

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