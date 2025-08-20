أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة برج إكس المنصة الإماراتية لتداول الأصول الرقمية، والحاصلة على ترخيص خدمات الوساطة والحفظ من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، عن اعتمادها منصة فايربلوكس المتخصّصة في تقديم حلول البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات، وذلك لتأمين عمليات التداول والحفظ.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تجاوز الخسائر الناتجة عن سرقات العملات الرقمية 2.17 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول فقط من عام 2025، حيث لا توفّر سوى 22% من منصات التداول تغطية تأمينية شاملة. ومن خلال شراكتها مع فايربلوكس، توفّر برج إكس بنية تحتية متقدمة مدعومة بتأمين شامل تقدّمه شركة ريلم إنشورانس (Relm Insurance)، المتخصّصة في تأمين الأصول الرقمية.

وتستخدم المنصّة تكنولوجيا مؤسسية قادرة على تنفيذ مليون معاملة في الثانية، لتجمع بين السرعة والموثوقية والقدرة على التوسّع الآمن. وترتكز بنية الحفظ في برج إكس إلى تقنية المحفظة متعدّدة الأطراف (MPC) من فايربلوكس، التي تؤمّن أصول المستخدمين عبر حماية ترميزية متقدمة تُلغي نقاط الفشل الأحادية. وتبقى المفاتيح الخاصة قيد السرية المطلقة، فيما تخضع كلّ معاملة لضوابط وصول قائمة على الدور، وسياسات مؤتمتة، وآليات تفويض متعدّدة المستويات.

وفي هذا الصدد، قال ستيفن ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في فايربلوكس: "تدخل برج إكس السوق برؤية واضحة ترتكز إلى الامتثال التنظيمي وبنية تحتية قائمة على مبدأ الأمان أولًا. ونحن فخورون بتوفير تقنية محافظ MPC التي تتيح لبرج إكس العمل بثقة، وتمنح المستخدمين الشعور بالتحكّم والاطمئنان، بالتزامن مع تطوّر منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات."

وفي إطار التزامها بتعزيز الامتثال والرقابة على المخاطر، دمجت برج إكس حلول نوتابيني (Notabene) للامتثال لقواعد "قانون السفر"، إلى جانب اعتماد منصة تشين أناليسيس (Chainalysis) لمراقبة المعاملات والنشاطات على سلسلة الكتل، بما يضمن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

ومن جانبه، قال عمر عباس، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لمنصّة برج إكس: "جميع خدمات الحفظ على منصتنا – من المحافظ الساخنة للتداول النشط إلى المحافظ الباردة للتخزين طويل الأجل – تستند إلى بنية فايربلوكس. وهذا يمنح مستخدمينا الثقة بأن أصولهم محمية بأعلى معايير الأمان، ومدعومة بتأمين شامل، وتخضع لأطر تنظيمية تُعدّ من الأكثر صرامة على مستوى العالم."

وإلى جانب منظومة الأمان المؤسسية، تطبّق برج إكس تغطية تأمينية شاملة على كلّ من المحافظ الساخنة والباردة، ما يمنح المستخدمين حماية متكاملة من التهديدات الداخلية والخارجية. ويسمح هذا النهج الموحّد للأفراد والمؤسسات بالوصول إلى سيولة مرتفعة، وتنفيذ سريع وآمن، وحفظ موثوق ضمن منصّة واحدة متكاملة.

ومن خلال شراكتها مع فايربلوكس، تؤكّد برج إكس التزامها بتوفير تجربة تداول رقمية تتّسم بالموثوقية، والشفافية، والأداء العالي داخل دولة الإمارات وخارجها.

نبذة عن "برج إكس" BURJX

"برج إكس" هي منصّة وساطة وحفظ رقمية إماراتية المنشأ، حاصلة على ترخيص كامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي. تأسست المنصة على يد عمر عباس، الشريك المؤسس لمنصة NDAX، وآدم فارس، الحاصل على شهادتي JD/MBA من جامعة هارفارد وذو الخبرة الواسعة في "غولدمان ساكس". تقدم "برج إكس" خدمات تداول وحفظ بمستوى مؤسسي، مع إمكانية الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي، وبنية أمنية متطورة. وبما تملكه من ثقة وأداء، تعيد "برج إكس" تعريف العلاقة بين المنطقة والعملات الرقمية، وتُرسي معياراً جديداً للابتكار المحلّي المنظَّم.

www.burjx.com

نبذة عن فايربلوكس Fireblocks

فايربلوكس هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية، وتمكّن المؤسسات على اختلاف أحجامها من بناء أعمالها وتشغيلها وتوسيعها عبر تقنيات البلوك تشين. ومن خلال منصّتها التي تُعد الأكثر أماناً وقابلية للتوسّع في القطاع، تُبسّط فايربلوكس عمليات الدفع بالعملات المستقرة، والتسوية، والحفظ، والترميز، والتداول، ضمن أكبر منظومة تضم مصارف، ومزوّدي خدمات الدفع، ومُصدري العملات المستقرة، ومنصّات التداول والحفظ. أكثر من 2,200 مؤسسة حول العالم، من بينها Worldpay، وBNY Mellon، وGalaxy، وRevolut، تعتمد على فايربلوكس لتأمين معاملات الأصول الرقمية التي تجاوزت قيمتها10 تريليونات دولار أميركي عبر أكثر من مئة شبكة بلوك تشين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Fireblocks.com