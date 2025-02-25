تبلغ قيمة المشاريع 225 مليون درهم إماراتي لتعزز مكانة المجموعة كشريك موثوق به في إدارة وتشغيل مبادرات الرعاية الصحية المعقدة

أبو ظبي، الإمارات: حصلت مجموعة برجيل القابضة، بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX") (بالرمز: "برجيل"؛ رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، على عقود تشغيل وإدارة استراتيجية جديدة بقيمة 225 مليون درهم إماراتي، وتعزز هذه الاتفاقيات من مكانتها كشريك رئيسي لحكومة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز رؤيتها للرعاية الصحية.

نظرة عامة على المحفظة

عيادات دائرة القضاء في أبو ظبي:

ستقوم برجيل بتشغيل وإدارة خمس عيادات في جميع أنحاء أبو ظبي والعين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والتشخيص المتقدم وتزويد المنشأة بالموظفين المهرة لضمان العمليات السلسة، كما تتضمن الاتفاقية إنشاء عيادة جديدة في الوثبة، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في المنطقة.

مستشفيات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان:

ستشرف برجيل على تشغيل وإدارة مستشفى جنوب السودان الميداني والتي تضم 100 سرير، ومستشفى تشاد الميداني الذي يضم 50 سريرًا، ستشمل هذه المشاريع التوظيف والعمليات السريرية وإدارة المرافق، مما يضمن تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وعالية الجودة للسكان ذو الدخل المحدود.

مستشفى أدنوك داس:

ستقوم شركة برجيل بتشغيل وإدارة مستشفى داس، وهو مستشفى يضم 20 سريرًا، والإشراف على القوى العاملة والعمليات السريرية والمرافق وإدارة سلسلة التوريد. وتضمن هذه الشراكة رعاية صحية فعّالة وعالية الجودة للقوى العاملة في أدنوك، وتعزيز إمكانية الوصول الطبي في جزيرة داس من خلال الإحالات السلسة إلى برجيل القابضة للحصول على رعاية معقدة ومتخصصة للغاية.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، "تعزز هذه الاتفاقيات التزام برجيل القابضة كشريك موثوق به في مجال الرعاية الصحية في مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حلول طبية عالمية المستوى، ويشرفنا أن نساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتميز التشغيلي، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات لتحسين الحياة على المستويين الإقليمي والعالمي".

تبرز هذا المحفظة خبرة برجيل القابضة في إدارة مشاريع الرعاية الصحية المعقدة ويؤكد التزامها بدعم مبادرات حكومة الإمارات لتعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية.

نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 100 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و29 مركزًا طبيًا و 29 مركز للعلاج الطبيعي و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

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