أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري عن نتائج استبيان رضا المشترين والمستثمرين، والذي شارك فيه 1861 مشتري، في إطار استراتيجية الشركة لقياس جودة التجربة الاستثمارية وتعزيز معايير الشفافية والأداء التشغيلي.

استند الاستبيان إلى خمسة محاور رئيسية تم طرحها بشكل مباشر على المشترين، شملت، مدى الرضا عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، وفريق خدمة العملاء، وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع، فضلا عن مدى احتمالية التوصية بـ «برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.

وأظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية للاستبيان، أن 93% نسبة رضا عامة عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، فيما وصلت نسبة الرضا عن أداء فريق خدمة العملاء وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع إلى 90%، كما أعرب أكثر من 86% من المشاركين بالاستبيان عن احتمالية التوصية بـ «برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.

وأكدت «برتڤيل» أن هذه المؤشرات تعكس استقرار تجربة المشتري وترسّخ مستوى الثقة المتنامي في نموذج عمل برتڤيل للتطوير العقاري، بما يؤكد متانة أدائها التشغيلي وقدرتها على تقديم تجربة استثمارية متكاملة تتسم بالوضوح والانضباط المؤسسي.

وأظهرت نتائج الاستبيان تقدير المستثمرين لجودة التصميم المعماري، ودقة اختيار المواد والتشطيبات، إلى جانب تطوير المشاريع في مواقع استراتيجية داخل أبوظبي، ما يعزز القيمة الاستثمارية للأصول على المدى الطويل، كما حظيت تجربة معاينة الوحدات النموذجية والواقعية في المشاريع التي قاربت على الإنجاز بإشادة واضحة، وعلى رأسها مشروع «ڤيل11» في مدينة مصدر، الذي يجسد توجه برتڤيل نحو تطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة ضمن بيئات مستدامة تتوافق مع معايير التطوير الحديثة، فضلا عن اعتماد الشركة على البث المباشر لأعمال التنفيذ وإصدار تقارير شهرية دورية، بما يعزز مستويات الشفافية ويكرّس الثقة لدى المشترين والمستثمرين.

وأكدت برتڤيل للتطوير العقاري أن نتائج الاستبيان تمثل ركيزة أساسية في خططها التوسعية المقبلة، حيث تمضي الشركة قدمًا نحو إطلاق مشاريع متميزة في مواقع مميزة داخل أبوظبي، مدعومة بثقة المستثمرين واستقرار الطلب على منتجاتها العقارية.

وأشارت إلى أن التعامل المباشر مع أي ملاحظات يتم بشكل فوري عبر قنوات تواصل متعددة ومتاحة على مدار الساعة، ضمن منهجية تحسين مستمر تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان تجربة استثمارية تتسم بالوضوح والشفافية في جميع مراحل التطوير والبيع.

واختتمت برتڤيل للتطوير العقاري بيانها بالتأكيد على أن رضا المشتري يمثل أحد أهم مؤشرات النجاح المؤسسي، وأن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جودة المنتج العقاري، وتوسيع محفظة المشاريع، وترسيخ الثقة طويلة الأمد مع المستثمرين في سوق أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتشركات