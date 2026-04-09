بالشراكة مع مجموعة الشايع، من المقرر افتتاح ثالث فروع برايمارك في دبي في مول الإمارات في وقت لاحق من هذا الربيع، يليه افتتاح محلين آخرين في البحرين وقطر في وقت لاحق من هذا العام.

الكويت : أعلنت برايمارك، شركة الأزياء الرائدة عالمياً، التي تشتهر بتشكيلات الأزياء ومستلزمات الحياة اليومية الأساسية ذات الأسعار المعقولة والقيمة المميزة، عن افتتاح ثاني فروعها في دبي في سيتي سنتر مردف، بالشراكة مع مجموعة الشايع. ويأتي افتتاح الفرع الثاني بعد أسبوعين فقط من إطلاق أول فروع برايمارك الذي طال انتظاره في الإمارات العربية المتحدة في دبي مول، مما يؤكد على التزام العلامة التجارية المستمر تجاه المنطقة.

تم افتتاح المحل رسمياً من قبل وغانشام بيندوريا - نائب رئيس برايمارك الشرق الأوسط، بحضور أندريه ميلو – مدير الإدارة لمراكز التسوق في الإمارات في ماجد الفطيم، وهدى المزمي المدير المساعد في سيتي سنتر مردف، وفراس عريقات، نائب الرئيس - إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الذين شاركوا الاحتفال بالنمو المستمر لعلامة برايمارك في دبي.

يمتد محل برايمارك سيتي سنتر مردف المكون من طابق واحد على مساحة تبلغ أكثر من 35,000 قدم مربع، ويضم أكثر من 300 موظف. وبموقعه المميز في أحد أرقى أحياء المدينة وأكثرها ملاءمة للعائلات، سيوفر المحل للزبائن بيئة تسوق عصرية وجديدة، مما يتيح للعلامة الوصول إلى المزيد من الزبائن في دبي.

بمساحته الواسعة وتصميمه العصري الذي يعكس رؤية برايمارك العالمية، يُقدم المحل الجديد للزبائن فرصة رائعة لتسوق أحدث صيحات الموضة ومستحضرات التجميل وإكسسوارات المنزل - كل ذلك بأسعار مذهلة وقيمة مميزة وجودة عالية تشتهر بها برايمارك. كما سيعرض المحل أيضاً مجموعة واسعة من تشكيلات برايمارك الحصرية المصممة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل Disney، NBA، NFL، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من مجموعة "The Edit" الفاخرة التي تضم أزياء الرجال والنساء والأطفال الأصغر سناً ومستلزمات المنزل.

وبهذه المناسبة قال خوسيه لويس مارتينيز دي لاراميندي، مدير إدارة التوسع العالمي في برايمارك: "يسعدنا افتتاح محلنا الثاني في دبي في سيتي سنتر مردف، بعد أسبوعين فقط من افتتاح فرعنا في دبي مول. لقد حظي المحل الجديد بترحيب كبير من قبل الزبائن، ومن الواضح أن هناك إقبالاً قوياً على منتجات برايمارك في الإمارات العربية المتحدة. يُتيح لنا افتتاح فرع سيتي سنتر مردف الوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن في دبي، وبالتعاون مع شركائنا في مجموعة الشايع، تُعدّ هذه خطوة هامة أخرى في تعزيز حضورنا في دبي والمنطقة ككل."

من جهته قال غانشام بيندوريا - نائب رئيس برايمارك الشرق الأوسط: "يمثل افتتاح محلنا في سيتي سنتر مردف محطة جديدة ومشوقة لبريمارك في دولة الإمارات. فبعد الإقبال الكبير الذي حظي به محلنا الأول في دبي، يتيح لنا المحل الجديد التواصل مع شريحة أوسع من الزبائن، وتقديم مزيج بريمارك المميز من الأزياء ذات الأسعار المعقولة والقيمة المميزة، ليكون أقرب إلى مردف والمناطق المجاورة لها. نحن نفخر بتقديم تجربة تسوق مميزة داخل المحل، مع التزامنا الدائم بما تمثله برايمارك، وهو إتاحة الأزياء الرائعة للجميع."

سيستمر نمو برايمارك في دبي مع إطلاق فرعها الثالث في مول الإمارات في وقت لاحق من هذا الربيع. وخلال عام 2026، ستعمل برايمارك بالشراكة مع مجموعة الشايع على توسيع حضور العلامة التجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك افتتاح فروع في أسواق جديدة، البحرين في (سيتي سنتر البحرين)، قطر في (دوحة فستيفال سيتي)، مما يعزز حضور برايمارك عالمياً ليصل عدد الأسواق التي تتواجد فيها العلامة التجارية عالمياً إلى 21 سوقاً.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

عن برايمارك

تأسست برايمارك على رؤية أن كل شخص يستحق أن يتألق بإطلالة رائعة ويشعر بالرضا - دون دفع المزيد من المال. نحن نؤمن بتقديم قيمة رائعة لمنتجاتنا دون أي تنازلات، ونضع المعايير للأزياء العصرية بأسعار معقولة، ونقدم تشكيلات أزياء أساسية يومية مصممة لتدوم طويلاً. تأسست برايمارك في إيرلندا عام 1969، وهي الآن شركة تجزئة عالمية في مجال الأزياء تضم أكثر من 480 محلاً في 19 بلداً في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ويعمل لديها أكثر من 80,000 موظف. يزور ملايين الزبائن محلات برايمارك كل أسبوع ليتسوقوا بثقة كل ما يحتاجونه، بدءًا من التشكيلات الأساسية اليومية كالقمصان والجوارب، إلى أحدث صيحات الموضة - كل ذلك بأسعار لا تُضاهى.

ترتكز رؤية وشغف برايمارك على تبني فكرة افتتاح المحلات الفعلية التقليدية وتعزيز تجربة التسوق الشخصي - مما يُسهم بإضفاء الحيوية على الشوارع التجارية ومراكز التسوق لخلق تجارب اجتماعية مبهجة. تركز الشركة على إحداث تغيير إيجابي من خلال تقديم تشكيلات أزياء تدوم لفترة أطول، وحماية الحياة على كوكب الأرض ودعم سبل عيش الأشخاص الذين يصنعون ملابس برايمارك.

