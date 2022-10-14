تفعيل واستلام شريحة الهاتف جديدة على الفور

الارتقاء بتجربة الزبائن الرقمية في الفروع

المنامة، البحرين: كشفت بتلكو الستار عن المتجر الرقمي الجديد التابع لها، والذي يقدم ميزات فريدة صُممت خصيصًا للارتقاء بتجربة الزبائن الرقمية في الفروع، وذلك في حفل إطلاق أقيم في يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر في مجمع وادي السيل. يقدم المتجر الرقمي مجموعة واسعة من الخدمات أهمها إمكانية التسجيل الفوري وتفعيل خطوط جديدة للدفع الشهري والدفع المسبق، بالإضافة إلى استلام الشريحة في خطوات بسيطة فقط. صُمم المتجر الرقمي بطريقة تضمن توفير خدمة مريحة للزبائن من خلال تقديم مجموعة متعددة من الخدمات، فبالإضافة إلى خدمة تسجيل شرائح الهاتف والحصول عليها بشكل فوري. يمكن للزبائن كذلك ترقية باقاتهم والتواصل مع فريق خدمة الزبائن للحصول على أي دعم إضافي من خلال ميزة الدردشة المباشرة. علاوة على ذلك يمكن الزبائن الراغبين بشراء أجهزة جديدة التحقق من توفر الجهاز وفي أي فرع بالتحديد. كما تعد المعاملات اليومية المستخدمة بشكل متكرر جزء من ميزات المتجر الرقمي بما في ذلك دفع الفواتير وإعادة تعبئة قسائم الشحن واستبدال شرائح الهاتف والشرائح الإلكترونية ((eSIM. وصرح مثيم عبدالله مدير عام قطاع المستهلكين: يسعدنا أن ندشن المتجر الرقمي الجديد الذي صمم للارتقاء بتجربة الزبائن الرقمية إلى مستوى متقدم لمواكبة الرقمنة. وعلى مدى السنوات الأخيرة قمنا بتطوير منصاتنا الرقمية وعملنا على وتبسيط استخدامها من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة".

وأوضح السيد عبد الله قائلًا: "يمكّن المتجر الرقمي الزبائن من اتمام 90٪ من المعاملات عبر تجربة رقمية بسيطة وميسرة للغاية، حيث إن المتجر يجمع بين منصة مصادقة رقمية متطورة ومنصة أتمتة آلية.

وأضاف قائلًا: "ويمكن لزبائننا ترقب افتتاح المزيد من متاجر بتلكو الرقمية في مختلف مناطق البحرين، وسيتم إضافة العديد من الميزات المشوقة والخدمات في المستقبل".

واختتم السيد عبد الله: "نود أن نعرب عن تقديرنا لإدارة وادي السيل وذلك لتقديم الدعم الهائل الذي مكننا من تدشين أول متجر رقمي في هذا المجمع التجاري".

وكجزء من الاحتفال بالإطلاق، سيحصل جميع الزبائن على اشتراك مجاني لمدة شهر عند التسجيل في أي من باقات الدفع الشهري من خلال المتجر الرقمي.

والجدير بالذكر ان متجر بتلكو الرقمي يقع في الطابق الأرضي في مجمع وادي السيل. ويمكن للزبائن زيارته طوال أيام الأسبوع خلال ساعات عمل المجمع.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

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