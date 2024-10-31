رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة - ممثلةً بمشروعها "راك سنترال" – اتفاقية لبيع قطع أراضٍ رئيسية ضمن المشروع إلى شركة بانثيون للتطوير العقاري لتطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات. ومن المتوقع إنجاز المشروع الجديد، الذي يضم مكاتب وشقق سكنية وفندقية، بحلول الربع الأول من عام 2029.

يساهم الاستحواذ على هذه الأراضِ الرئيسية والبدء بتنفيذ المشروع الجديد في تعزيز رؤية "راك سنترال" لتغدو أكبر منطقة أعمال تجارية في الإمارات الشمالية، ويتماشى كذلك مع هدفها الاستراتيجي بأن تصبح وجهةً مثلى للعمل والعيش والترفيه. كما ستكون المنطقة الأكثر جذباً لرواد الاعمال ولمكاتب الشركات الرائدة والناشئة على حدٍ سواء. تأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على إيمان بانثيون بالإمكانات التي توفرها مرجان من خلال مخططها الرئيسي"راك سنترال" لتحقيق المزيد من النمو والتطور في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يهدف مشروع ’ راك سنترال‘ إلى تعزيز منظومة الأعمال في رأس الخيمة بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030. ويبشّر هذا الالتزام من ’بانثيون‘ بحقبة جديدة في نمو هذه المنطقة التجارية رفيعة المستوى، وكلنا ثقة بأن مشروعهم الجديد سيدعم أجندتنا الطموحة بإنشاء واحد من أكثر المراكز المالية ديناميكية في دولة الإمارات والمساهمة بالتالي في تعزيز الاقتصاد المحلي، فهو يمثل بداية مشروع تطويري طويل الأمد سيساهم في توفير العديد من فرص الاستثمار وتحقيق النمو مستقبلاً في ’راك سنترال‘".

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس شركة بانثيون للتطوير العقاري: "نحن متحمسون للشروع برحلة جديدة في مشروع ’راك سنترال‘، ونثق بإمكاناته الكبيرة التي تخوله ليغدو مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة في ضوء التركيز المتنامي على البنية التحتية والعقارات. وقد نجحت بانثيون للتطوير العقاري ببناء سمعة مرموقة من خلال مزجها بين التصميم المعاصر، والخصائص العملية، والتكاليف المناسبة. ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة للحياة الحضرية ضمن هذه المساحة النابضة بالحياة، حيث يساهم موقعها المركزي وسهولة الوصول إليها بجعلها منطقة رئيسية للنمو. وترتكز رؤيتنا في تنفيذ مشروعنا الجديد على التزامنا ببناء مجتمعات مزدهرة توفر لقاطنيها مقومات الرفاهية بأسعار معقولة".

يتخذ "راك سنترال" موقعاً استراتيجياً على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويحظى بإطلالة مميزة على نادي الحمرا للجولف والخليج العربي، وسيحتضن أكبر منطقة أعمال تجارية في الإمارات الشمالية. ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع أكبر مركز للأعمال في رأس الخيمة، حيث سيضم مؤسسات رائدة في المنطقة.

يُعدّ "راك سنترال" مشروعاً متعدد الاستخدامات، وسيضم عند اكتماله ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة، وأكثر من 4,000 شقة سكنية، بالإضافة إلى أربعة فنادق بسعة تتجاوز 1,000 غرفة فندقية، والعديد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه والحدائق. كما يتضمن المشروع عدة مبانٍ متصلة وأكثر من 1,000 موقف للزوار. ومن المتوقع أن يجذب المشروع شركات متعددة الجنسيات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد. ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية ومجمع الأعمال الرئيسي في الربع الأخير من 2026.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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