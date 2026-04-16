أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة بارينغز، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات البديلة العالمية، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي. ويؤكد هذا التوسع الاستراتيجي التزام بارينغز تجاه منطقة الشرق الأوسط، وثقتها بآفاق النمو طويلة الأجل في المنطقة وما تتمتع به من مرونة وفرص استثمارية.

ويأتي افتتاح مكتب أبوظبي عقب الإطلاق الناجح لمكتب بارينغز في دبي عام 2024، ويعكس طموح الشركة لتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

وقال مايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز: "إن افتتاح مكتبنا في أبوظبي يؤكد التزام بارينغز تجاه الشرق الأوسط وإيماننا بمسار النمو في المنطقة. ويسمح لنا التواجد المحلي بخدمة عملائنا بشكل أفضل والعمل معهم كشركاء لاغتنام الفرص عبر أسواق الائتمان العالمية."

من جانبه، قال وليد زامل، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العملاء العالمية لدى بارينغز: "يمثل هذا التوسع محطة مهمة في استراتيجيتنا لبناء حضور قوي في المنطقة، ويجدد التزامنا تجاه شركائنا الموثوقين. وتُعد أبوظبي مركزاً مالياً رئيسياً وركيزة أساسية في استراتيجية بارينغز للشرق الأوسط، ويتيح لنا افتتاح مكتب محلي تعزيز التواصل مع عملائنا وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة."

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرّنا الترحيب بشركة بارينغز ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). ويعكس قرارهم استمرار اهتمام كبرى الشركات العالمية باختيار أبوظبي مركزاً للنمو الإقليمي والدولي. ومع إطار تنظيمي قوي وروابط وثيقة برأس المال الإقليمي، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) دعم مديري الأصول والثروات مع توسع في حضورهم والاستفادة من الفرص في المنطقة وخارجه."

وسيعمل المكتب الجديد ضمن أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي لأبوظبي، ما يوفر لبارينغز قرباً من أبرز المستثمرين الإقليميين وبيئة تنظيمية متطورة. وتواصل الشركة رصد اهتمام قوي من المستثمرين في الشرق الأوسط باستراتيجيات الائتمان العام، والائتمان الخاص، والعقارات.

نبذة عن بارينغز

تُعد بارينغز شركة عالمية لإدارة الأصول تبلغ قيمة أصولها المدارة أكثر من 481 مليار دولار أمريكي*، وتعمل بالشراكة مع عملاء من المؤسسات وشركات التأمين وأصحاب الثروات، كما تدعم شركات رائدة عبر حلول تمويل مرنة. وتسعى الشركة، وهي شركة تابعة لمؤسسة ماساتشوستس ميوتوال (MassMutual)، إلى تحقيق عوائد تفوق المتوسط من خلال الاستفادة من نطاقها العالمي وقدراتها المتنوعة في مجالات التمويل، والأصول الحقيقية، وحلول رأس المال.

* كما في 31 ديسمبر 2025

