دبي، الإمارات العربية المتحدة: دخلت شركة بارك بروبرتيز، أحدث مبادرة استثمارية تحت مظلة مجموعة بارك المرموقة، رسمياً سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمةً بتقديم قيمة استثنائية وجودة موثوقة للمشترين والمستثمرين.

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تعمل بارك بروبرتيز على تعزيز حضورها في عدة إمارات رئيسية مستهدفةً المواقع السكنية المتميزة على الواجهات المائية والمناطق الحضرية. وبالإضافة إلى مشروعها الرئيسي الأول، تمضي الشركة قدماً في تطوير عدة مشاريع تشمل بارك بيتش ريزيدنس 1 و2، وهي عقارات شاطئية فاخرة تجمع بين التصميم العصري والإطلالات البانورامية على الساحل.

كما تفتخر بارك بروبرتيز بكونها الشريك الحصري للمبيعات لشركة جي جيه العقارية في مشروعها الرئيسي على الواجهة المائية أبراج خور عجمان. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين السمعة القوية لشركة جي جيه العقارية في تقديم مشاريع عالية الجودة في عجمان وخبرة بارك بروبرتيز في المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء بما يضمن للمشترين تجربة شراء سلسة وشفافة.

وفي مقدمة مشاريع بارك بروبرتيز، تبرز أبراج خور عجمان كأكثر عقار على الواجهة المائية ذو أسعار معقولة في دولة الإمارات، حيث تقدم أقل سعر لكل قدم مربع لعقار على الواجهة المائية في الدولة، ابتداءً من 738 درهمًا لكل قدم مربع فقط. وبأسعار تبدأ من 794,295 درهمًا وخطة سداد بعد التسليم بنسبة 1% شهريًا، يوفر المشروع فرصة استثمارية لا مثيل لها لكل من المشترين لأول مرة والمستثمرين المخضرمين. وسيتمتع السكان بحياة فاخرة مع إطلالات خلابة على الخور، وتصميم معماري حديث، وتشطيبات فاخرة، ومجموعة كاملة من المرافق المصممة للراحة والرفاهية والترفيه.

وقال سعيد ميرزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بارك: "مهمتنا في بارك بروبرتيز هي تقديم ما هو أكثر من مجرد منازل تقليدية، فنحن نقدم الأمان والقيمة وتجارب أسلوب الحياة التي يثق بها عملاؤنا. تجسد أبراج خور عجمان هذه الرؤية، حيث توفر نوعية حياة عالية الجودة على الواجهة المائية بسعر مناسب، دون المساومة على التصميم أو المرافق أو الموقع. وتضمن شراكتنا الحصرية مع جي جيه العقارية أعلى مستويات الثقة والشفافية والالتزام لعملائنا."

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.parkgroup.ae أو الاتصال مباشرة على 043550019 لحجز وحدة سكنية.

نبذة عن جي جيه العقارية

تعد جي جيه العقارية من أكثر مطوري العقارات ثقةً وتميزًا في عجمان، حيث اشتهرت بتسليم مشاريع سكنية وتجارية بارزة تجمع بين جودة البناء، والتصميم المبتكر، والتسليم في الوقت المحدد. ومع سجل حافل بخدمة آلاف الملاك والمستثمرين الراضين، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في تشكيل أفق عجمان الحديث وبناء مجتمعات نابضة بالحياة تدوم مع الزمن.

نبذة عن مجموعة بارك

مجموعة بارك هي شركة عقارية متنوعة ذات سجل حافل في تقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتمثل بارك بروبرتيز أحدث استثمارات المجموعة، حيث تركز على تقديم مشاريع سكنية مميزة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق الحالية، مع ضمان قيمة طويلة الأمد للعملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات