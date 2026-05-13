دبي، الإمارات العربية المتحدة، : أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن تحقيق قفزة نوعية في تقنياتها الخاصة بالمواقف الذكية، في خطوة تُرسخ مكانة الشركة كرائد للابتكار في تقديم حلول تنقل حضري تضع المتعاملين في قلب استراتيجيتها الرقمية عبر مدينة دبي.

وفي إطار هذه الخطوة، أطلقت باركن المرحلة الأولى من أنظمة كاميرات مواقف المركبات الجانبية عبر مواقع رئيسية بالمدينة، حيث إنه جاري تركيب أكثر من 500 كاميرا على الأرصفة والأعمدة في مناطق تشمل المركز التجاري 1، برج خليفة، والكورنيش، ويجدر ذكره أن هذه المنظومة من الكاميرات هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وبهدف استكمال أتمتة منظومة الواقف العامة، تم تركيب 200 كاميرا رقمية إضافية مخصصة لمواقف الساحات، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات تصوير متقدمة لقراءة لوحات المركبات تلقائياً، مما يتيح تسجيل أوقات دخول وخروج المركبات، احتساب مدة الوقوف، دعم أنظمة الدفع التلقائي للرسوم ورصد المخالفات بدقة متناهية. كما ستكون جميع الكاميرات مزوّدة بالطاقة الشمسية، وتدعم مراقبة إشغال المواقف في الوقت الفعلي.

كما تسهم هذه التقنيات في متابعة إشغال المواقف لحظيّاً، وتنظيم عمليات الرقابة آلياً، ما يعزز توافر المواقف وتدويرها، ويقلل الازدحام الناتج عن البحث عن مواقف شاغرة ويدعم إدارة أكثر كفاءة لمواقف المركبات. وتتكامل هذه الأنظمة بشكل كامل مع تطبيق باركن، الذي يوفر الدفع التلقائي عبر محفظة الرقمية، مما يضمن تجربة مواقف سلسة ومريحة للمتعاملين، ويساهم في تحقيق أهداف دبي الطموحة للتنقل الذكي.

وفي تصريحه حول هذا الموضوع، قال المهندس محمّد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"تعتمد شركة باركن على تقنيات ذكية متقدمة بوصفها محوراً رئيسياً في تطوير إدارة المواقف في دبي. ويمثل هذا التوسع خطوة بارزة في تطوير بنيتنا التحتية للمواقف الذكية وتعزيز تفاعل المتعاملين مع خدمات المواقف في المدينة. ونحن نركز على تحسين رحلة المتعاملين وتوفير تجربة سلسة وذكية عبر جميع مراحل استخدام المواقف، بما يدعم رؤية دبي للتنقل الحضري الأكثر ذكاءً واتصالاً."

من جانبه، أضاف المهندس طلال العجمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في باركن:

"تُمثل هذه الخطوة، نقلة نوعية في تطوير تقنيات المواقف الذكية لدى باركن، إذ تتيح أنظمة الكاميرات والبيانات الفورية عمليات مواقف أكثر كفاءة وترابطاً عبر جميع أرجاء مدينة دبي. ويساهم التكامل مع تطبيق باركن في اتباع نهج أكثر انسيابية لإدارة مواقف المركبات، من خلال تحسين الدقة في العمليات. ومع استمرارنا في تطوير أنظمتنا، نركز على تقديم حلول آمنة تدعم مسيرة التوسع المستمر لقدراتنا في المواقف الذكية."

وتحوّل هذه المرحلة تجربة مواقف المركبات لتصبح أسرع وأكثر وضوحاً وسلاسة للمتعاملين، وذلك عبر خفض الوقت المستغرق في البحث عن مواقف المركبات، وتجنب المخالفات، وإتاحة إمكانية الدفع التلقائي الرقمي عبر تطبيق باركن بسهولة.

أما بالنسبة إلى دبي، فتسهم هذه الأنظمة في تحقيق انسيابية أكبر لحركة المرور، والاستخدام الأمثل للمساحات الحضرية، بما يرسخ رؤية المدينة للتنقل الذكي والمتصل، ويعزز الراحة اليومية للسكان والزوار على حدّ سواء.

وللاستفادة من هذه الخدمة وتجربة المواقف الذكية في دبي، نوصي المتعاملين بتحميل تطبيق باركن، المتاح على متاجر iOS، Android وHuawei.

