أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة المرسمة في إمارة دبي، عن إبرامها اتفاقية طويلة الأمد مع شركة بن غاطي القابضة ذ.م.م، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى باركن تشغيل محفظة محددة تضم نحو 1200 موقف مركبات موزّعة على عدد من مشروعات بن غاطي الرائدة في مناطق قرية جميرا الدائرية والجداف والخليج التجاري. وتأتي هذه الشراكة تجسيداً لاستراتيجية باركن المتواصلة لتوسيع حضورها في المواقف التابعة للمطورين وزيادة محفظتها التشغيلية عبر مختلف أنحاء دبي. علماً بأنه من المتوقع ألا تؤثر هذه الاتفاقية بشكل جوهري على الأداء المالي للشركة.

سيتم دمج الوصول إلى مواقف هذه المواقع بشكل كامل ضمن التطبيق الذكي الخاص بباركن، ما يتيح للمتعاملين إدارة جميع خدمات المواقف من خلال منصة رقمية موحّدة. كما سيتمكن المتعاملون من حجز المواقف للاستخدام القصير أو طويل الأمد، بما في ذلك شراء البطاقات والتصاريح الموسمية بيسرٍ وسهولة.

ومن المرتقب أن يعزز هذا التكامل الرقمي من سهولة وصول المتعاملين ويُحسّن تجربتهم الإجمالية، إضافة إلى توفير فرص استراتيجية لتفعيل القيمة من الأصول القائمة والمواقف ذات الاستخدام المحدود، ودعم حلول التنقل الفعّالة بالنسبة للمقيمين والزوار.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، ويتضمن دمج تقنيات المواقف المتقدمة لدى باركن مع البنية التحتية في مشروعات بن غاطي، ما يتيح دخول المركبات وركنها وخروجها بشكل سلس في نحو 30 موقعاً.

وفي تصريحه حول الاتفاقية، قال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثّل هذه الاتفاقية مع ’بن غاطي‘ خطوة مهمة جديدة في توسيع محفظة باركن من المواقف التابعة للمطورين، وتعكس الطلب المتزايد على حلول المواقف المُدارة مهنياً والمدعومة بالتقنية في دبي. ومن خلال دمج قدراتنا الرقمية المتقدمة وخبراتنا التشغيلية في بعض المشروعات الرئيسية لـ ’بن غاطي‘، سنقدّم تجربة مواقف سلسة ومريحة تدعم التنقل الفعّال. نتطلع للعمل مع بن غاطي للاستفادة المثلى من الأصول، وتحسين تجربة المتعاملين، والمساهمة في مواصلة تطور البنية التحتية الذكية للمدينة".

في هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس لشركة بن غاطي القابضة: "تعتمد رؤيتنا في شركة بن غاطي على تعزيز تجربة الحياة في مشاريعنا من خلال تقديم حلول ذكية ومتكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار اليومية. ويعد توفير تجربة مواقف سلسة ومدعومة رقمياً جزءاً أساسياً من رؤيتنا لتطوير مجتمعات حضرية تساهم في تحسين الكفاءة وسهولة الوصول ومواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى دمج القدرات التشغيلية المتقدمة في بنيتنا التحتية، بما يسهم في الارتقاء بخدمات إدارة المواقف وتعزيز الاستفادة من الأصول، إلى جانب دعم كفاءة التنقل وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير بنية تحتية حضرية ذكية. "

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.parkin.ae / www.binghatti.com أو التواصل مع:

المستثمرون / المحللون

max.zaltsman@parkin.ae

وسائل الإعلام

reem.abdalla@parkin.ae

وسائل إعلام بن غاطي

melodie.shahnaz@binghatti.com

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 32 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال عام 2025، نفذ متعاملو شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة عن شركة بن غاطي القابضة ذ.م.م

شركة بن غاطي القابضة ذ.م.م هي مطور عقاري تأسست في عام 2008، حيث بدأت في الأصل كمقاول قبل أن تتحول إلى شركة تطوير عقاري متكاملة. ومن خلال الاعتماد على قدراتها الداخلية في التصميم والتطوير والإنشاء والتسليم، أصبحت المجموعة واحدة من أكثر المطورين الخاصين في دبي.

تمتلك بن غاطي أكثر من 90 مشروعاً تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار درهم إماراتي، وقد أنجزت أكثر من 50 مشروعاً، وتحتفظ بخط تطويري يقارب 30 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للبيع. وتعمل الشركة عبر مختلف شرائح السوق، بدءاً من الإسكان الميسر إلى المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، وتتميز بمنتجات قائمة على التصميم، وشراكات مع علامات تجارية، ومرونة تشغيلية عالية.

-انتهى-

#بياناتشركات