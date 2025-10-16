الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشريك الاستراتيجي لشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، عن تعيين نيك تايلور مديراً إقليمياً للولايات المتحدة، ودايزي تشاي مديرة إقليمية للصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين الأسواق العالمية الكبرى واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً متسارعاً.

يتمتع نيك تايلور بخبرة تتجاوز 30 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية، عمل خلالها في ست دول عبر ثلاث قارات. وقد أثبت قدرته على بناء فرق عالية الأداء تركز على العملاء، وتحقيق النمو في أسواق متنوعة. وقد شغل مناصب قيادية في المبيعات والعمليات في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وسيلعب دوراً محورياً في توسيع حضور ايجكس في السوق الأمريكية، خاصة في ظل تنامي التجارة غير النفطية بين الخليج والولايات المتحدة، مدفوعة باستراتيجيات التنويع الاقتصادي مثل رؤية السعودية 2030 و رؤية الإمارات 2031.

وقال تايلور: "إنه وقت بالغ الأهمية للانضمام إلى ايجكس، حيث نشهد نمواً متسارعاً في القطاعات غير النفطية مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والموضة والتجزئة. هذه القطاعات تخلق طلباً متزايداً على حلول لوجستية متقدمة تجمع بين الموثوقية العالمية والخبرة المحلية، وتمتلك ايجكس الشبكة والخبرة اللازمة لدعم العلامات التجارية الأمريكية في دخول هذه الأسواق."

وفي آسيا، تتولى دايزي تشاي قيادة عمليات ايجكس في الصين، حيث تركز على دعم الشركات الصينية في التوسع نحو الشرق الأوسط، خاصة وأن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج، إذ تمثل أكثر من 20% من إجمالي تجارة المنطقة، بقيمة بلغت 139.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 10.8% عن العام السابق. وتتمتع تشاي بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية، وقد بنت مسيرتها المهنية في أبرز مراكز الشحن الصينية مثل محطة تيانجين للشحن الجوي ومركز شينزن الدولي للشحن.

وقالت تشاي: "الطلب المتزايد من الشركات الصينية على حلول نقل ولوجستيات سريعة وشفافة وموثوقة لدخول سوق الشرق الأوسط النشط في التجارة غير النفطية بات واضحاً. من منصات التجارة الإلكترونية مثل SHEIN وTEMU إلى العلامات التجارية الناشئة، تواصل العلامات الصينية جذب المستهلك الخليجي بمنتجات متنوعة وأسعار تنافسية، وايجكس جاهزة لدعم هذا التوسع بسلاسة."

تقدم ايجكس مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوصيل في المرحلة الأخيرة (الميل الأخير)، وسلسلة التبريد المعتمدة لقطاع الرعاية الصحية، ومناولة الشحنات الضخمة للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى التخزين والتوزيع. وتُعرف الشركة بقدرتها على التعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة وتقديم خدمات عابرة للحدود بسلاسة، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد استثمار شركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" بحصة أقلية في "ايجكس" في أغسطس 2025، حيث يجمع هذا التعاون بين شبكة دي إتش إل العالمية وخبرة ايجكس الإقليمية وبنيتها التحتية، لتسريع عمليات التوصيل في مجال التجارة الإلكترونية عبر المملكة والشرق الأوسط.

لمحة عن "ايجكس"

تعدّ شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، شريك "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، من الشركات الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام 2021 وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتستلهم من "رؤية السعودية 2030" لتقديم حلول لوجستية مبتكرة تربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة وكفاءة.

تتخصص "ايجكس" في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، ولها حضور قوي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والصين. وتضم شبكتها الواسعة أكثر من 60 منشأة، و1200 مركبة، وفريقاً مكوناً من 2000 متخصص.

تقدم "ايجكس" مجموعة شاملة من الحلول المصمّمة بعناية لتلبية احتياجات العملاء، تشمل توزيع الطرود، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى خدمات التخزين، وسلاسل التبريد اللوجستية، والحلول المخصّصة لقطاع الرعاية الصحية.

تحظى شركة ايجكس بدعم مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" ، القسم المتخصص في الخدمات اللوجستية للتجارة الالكترونية والحلول العابرة للحدود في شركة "دي إتش إل".

