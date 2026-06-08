لندن، المملكة المتحدة، أعلنت "انفستكورب"، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمارات البديلة، اليوم إطلاق منهجية عملها الاستثماري للذكاء الاصطناعي، وذلك في تقرير يحدد إطار عمل متكامل عبر مختلف استراتيجيات الاستثمار عالمياً. ويستند هذا الإطار إلى تحليل الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واغتنامها في مجالات الملكية الخاصة والاستثمار العقاري والبنى التحتية والائتمان.

ويستعرض الإطار كيفية دمج "انفستكورب" للذكاء الاصطناعي عبر عملياتها الاستثمارية، وبناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجيات خلق القيمة. ويعكس هذا التوجه قناعة الشركة بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، نظراً لما يمتلكه من قدرة على تعزيز الإنتاجية ودفع النمو طويل الأجل، فضلاً عن إعادة تشكيل المشهد التنافسي عبر مختلف القطاعات.

ويسلط تقرير "انفستكورب" الضوء على التأثير المتباين للذكاء الاصطناعي بين فئات الأصول المختلفة، ونماذج الأعمال، والهياكل الاستثمارية. ويقوم نهج الشركة على الاستفادة من الفرص التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الأداء التشغيلي وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الانضباط في تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر لمواكبة التغيرات والتحولات التي قد تشهدها بعض القطاعات.

ويستند الإطار إلى مبدأي الانتقائية والمرونة، حيث تركز "انفستكورب" عبر منصاتها المختلفة على الاستثمار في الشركات والأصول ذات الأهمية الحيوية والغنية بالبيانات والتي تتمتع بمرونة تشغيلية عالية، والقادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعامل داعم لتعزيز الإنتاجية وقابلية التوسع والربحية.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في"انفستكورب": "يمثّل الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في الطريقة التي تُخلق بها القيمة عبر الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للاستثمار في الأسواق الخاصة، لا يقتصر الأمر على تبني تقنيات جديدة، بل يتعلق بكيفية توظيفها بوضوح وانضباط لتحقيق أهداف استثمارية طويلة الأجل. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في الاستثمارات البديلة، نؤمن بأن النهج المتكامل عبر مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع مواصلة إعطاء الأولوية للمرونة وتحقيق الأداء المستدام."

ومن جانبه، قال ريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في "انفستكورب": "نعمل في "انفستكورب" على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الاستثماري، بدءاً من تحديد الفرص وإجراءات العناية الواجبة، وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية وخلق القيمة. ويعكس هذا الإطار قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي ليس استراتيجية مستقلة بحد ذاته، بل أداة فعالة نعتمد عليها لتقييم الفرص، وإدارة المخاطر، وتعزيز الأداء. ومن خلال التركيز على حالات استخدام محددة وعالية الأثر، نعزز قدرتنا على تحقيق عوائد منضبطة ومستدامة لعملائنا."

ومن خلال دمج اعتبارات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطتها الاستثمارية، تسعى "انفستكورب" إلى تعزيز جودة اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية، واغتنام فرص النمو التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الاستباقية للمخاطر المحتملة.

كما يستعرض التقرير التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي داخل عمليات "انفستكورب" التشغيلية وعبر شركات محفظتها الاستثمارية، مسلطاً الضوء على أمثلة واقعية لحالات الاستخدام والمجالات التي ترى الشركة أنها توفر أكبر فرص لخلق القيمة. وتشمل هذه التطبيقات توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث ودراسات العناية الواجبة، وتعزيز كفاءة لجان الاستثمار، ودعم متابعة أداء المحافظ الاستثمارية، إلى جانب نشر أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات عبر الشركات التابعة للمحفظة الاستثمارية.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة حول انفستكورب:

انفستكورب هي مؤسسة مالية عالمية رائدة لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة عبر أربع فئات من الأصول: الأسهم الخاصة (الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة، واستثمارات GP Staking)، الأصول الحقيقية (الاستثمار وإدارة العقارات والبنية التحتية)، الائتمان (التزامات القروض المضمونة، والقروض المشتركة واسعة النطاق، والائتمان المهيكل، والإقراض المباشر للشركات متوسطة الحجم)، والاستراتيجيات السائلة (استثمارات العائد المطلق وإدارة أصول التأمين).

منذ تأسيسنا في عام 1982، ركّزنا على تحقيق عوائد جذابة لعملائنا والسعي إلى خلق قيمة طويلة الأجل في شركات محفظتنا من خلال اتباع عملية استثمار منضبطة، وتوظيف كفاءات بشرية متميزة، والاستفادة من موارد مؤسسة عالمية ذات نهج مبتكر.

نستثمر رأس المال في منتجاتنا واستراتيجياتنا بما يحقق مواءمة المصالح مع عملائنا وسائر أصحاب المصلحة. ونسعى إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استثماراتنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها، ونفخر بشراكتنا مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.

تدير انفستكورب اليوم أصولاً تفوق 62 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديري أصول من أطراف ثالثة. وتمتلك الشركة 14 مكتباً في الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة، وتوظف نحو 500 موظف من 50 جنسية حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.investcorp.com/ ومتابعتنا عبر @Investcorp على LinkedIn وX وInstagram.

للتواصل الإعلامي – انفستكورب:

فراس الأمين

felamine@investcorp.com

فيكتوريا دوغلاس

investcorp@kekstcnc.com