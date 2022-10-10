تسعى جبل عمر للاستفادة من كافة الموارد اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول العام 2030م

وتيرة تطوير المراحل القائمة تسير بخطى ثابتة مع زيادة معدلات التنفيذ والتسليم

من المتوقع تسليم أعمال المرحلة الثانية والثالثة بدء من الربع الأخير 2022م، وأعمال المرحلة الرابعة خلال الربع الأخير 2024م

مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن انطلاقة جميع المراحل القائمة (الثانية، الثالثة، الرابعة) في مشروع جبل عمر بمستهدفات واضحة تهدف لزيادة معدلات التنفيذ والتسليم، والاستفادة من كافة الموارد اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول العام 2030م جنباً إلى جنب مع الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن. حيث تواصل الشركة إنجاز الأعمال في كل من المرحلة الثانية والثالثة، والتي من المتوقع تسليم الأعمال بدء من الربع الأخير 2022م، كما تم مؤخراً استئناف أعمال البناء والتشييد في المرحلة الرابعة، التي من المتوقع تسليمها في الربع الأخير من 2024م.

وانطلاقاً من حرص الشركة على إنجاز مختلف مراحل المشروع القائمة بنجاح ووفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة حدود الميزانية واتباع أفضل ممارسات السلامة والأمان، أبرمت جبل عمر للتطوير شراكات استراتيجية مع العديد من كبرى شركات الإنشاء وإدارة المشاريع، بما فيها شركة فلور العربية، والتي ستتولى الجوانب الاستشارية لإدارة المشروع، وإدارة أنشطة جميع المقاولين في المشروع لضمان تنفيذه بنجاح ووفقاً لأعلى درجات الجودة من أجل مواكبة متطلبات ومعايير جبل عمر.

واحتفاءً بهذه المحطة الهامة ضمن مسيرة التقدم في تنفيذ المشروع، أقامت شركة جبل عمر للتطوير حفل انطلاقة جميع المراحل القائمة لمشروع جبل عمر في فندق جبل عمر هيلتون ومركز المؤتمرات بحضور ممثلين عن المقاولين الرئيسين والشركات الاستشارية وشركات البُنى التحتية والبنوك المموِّلة. وفي هذه المناسبة الهامة، توجه سعادة الأستاذ سعيد الغامدي – رئيس مجلس الإدارة والأستاذ خالد العمودي - الرئيس التنفيذي والأستاذ سعد بن عيبان - رئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع بكلمة شكر للشركاء، حيث أشادوا بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تطوير المشروع.

وقال الأستاذ خالد العمودي: "وانطلاقاً من استراتيجية التحول الشاملة، باشرنا في تنفيذ العديد من المبادرات الحيوية التي تهدف إلى تحسين الاستراتيجية المالية والتشغيلية والتنظيمية، والتي مكنتنا من تحديد مستهدفات واضحة لجميع مراحل مشروع جبل عمر القائمة نحو زيادة معدلات التنفيذ والتسليم للمشروع بثقة وعزم".

وأضاف العمودي قائلاً: "رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، إلا أنه لا يمكن تجاهل التحديات التي واجهتنا للوصول لهذه المرحلة، وقد تمكنا بعون الله ثم باليقين والمثابرة من تجاوز العديد منها للوصول إلى مستويات متقدمة من الإنجاز، ولا سيما تجاوز التحديات التي حملتها الجائحة طوال العامين الماضيين. ويأتي جُل ذلك بفضل من الله ثم القيادة الحكيمة والبصيرة النافذة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله- والجهود الحثيثة لوزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة".

ومن جهته، قال الأستاذ/ سعد بن عيبان: "تعاقدنا مع شركائنا الأكفاء لنتمكن سوياً من إنجاز مراحل المشاريع المتبقية مع إكمال البنية التحتية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وهو بحد ذاته إنجاز يفتخر به كامل فريق العمل بشركة جبل عمر لاسيّما إثر توقف الأعمال من جراء جائحة كوفيد19، وغير ذلك من التحديات التي واجهتها قطاعات المشاريع العقارية على مستوى الوطن بشكل عام. فيما سنعمل من الآن فصاعداً على تسخير جميع الموارد البشرية والمالية والموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد مع مراعاة الجوانب الأخرى مثل السلامة والجودة، التي لطالما ارتبطت باسم جبل عمر، وكل هذا ضمن حدود الميزانيات المعتمدة. وسنحرص على موافاتكم بتحديثات دورية بشأن مستجدات التقدم المحرز في إنجاز المشروع الذي نثق بأنه سيضفي الحيوية على المشهد الحضري لأطهر البقاع بخصائصه ومزاياه الفريدة".

وأضاف بن عيبان قائلاً: "إن جُل تركيزنا ينصب في تطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بإجمالي إنجاز 88% للمرحلة الثانية و93% للمرحلة الثالثة و63% للمرحلة الرابعة، حيث تعتبر مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات مكونة من فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية فاخرة ومواقف للسيارات تشغل مساحة إجمالية تبلغ 68.178 متراً مربعاً. وبمجرد اكتمال إنشائها، ستشتمل المراحل الثلاث المذكورة على ما مجموعه 15 برجاً فندقياً فاخراً من فئة الـ 5 و4 نجوم، والتي ستوفر نحو 5000 غرفة فندقية سيتولى تشغيلها مشغلون عالميون، من بينهم مجموعة جميرا الدولية (فندق جميرا)، وشركة أرخبيلاجو إنترناشيونال (ذا ألانا مكة، وذا رويال ألانا مكة)، وإتش لإدارة الفنادق والمنتجعات (فندق إتش) ومجموعة إعمار للضيافة (فندق العنوان) ومنها فندق دبل تري باي هيلتون الذي تم افتتاحه في أواخر عام 2019م".

الجدير بالذكر أن المخطط الرئيسي لمشروع جبل عمر يشتمل على عدة مراحل تُقام على مساحة تتجاوز 235 ألف متر مربع، بينما تتجاوز مساحة البناء الإجمالية 2.5 مليون متر مربع، تضم ما مجموعه 46 برجاً تتنوع ما بين الفنادق والمساحات التجارية والوحدات السكنية الفاخرة. وحتى الآن، تم إنجاز المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي بنسبة 100٪ (في الربع الأول من عام 2017م) على مساحة أرض إجمالية تبلغ 27 الف متر مربع ومسطحات بنائية تزيد عن نصف مليون متر مربع.

ويمتاز مشروع جبل عمر بموقع استراتيجي يسهل التنقل منه وإليه ويقع على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف. وتعتبر شركة جبل عمر للتطوير، لما لديها من معرفة عميقة وخبرات طويلة في سوق مكة العقاري الذي يتسم بخصوصيته وسماته الفريدة، أحد المُمكِّنين الرئيسيين لقطاع الحج والعمرة ذو الأهمية الاستراتيجية وطنياً.

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