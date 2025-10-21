الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ بنك الإستثمار أن يعلن عن حصوله على ترخيص لإطلاق نافذة إسلامية لتقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك المركزي الإماراتي. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة التحول التي يشهدها البنك، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع مجموعة منتجاته وخدماته لتشمل حلولاً مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُقدَّم وفق أعلى المعايير للأفراد والشركات في الدولة.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "إن الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُعد جزءاً أساسياً من مجتمعنا، إذ تنسجم مع الهدف الجوهري المتمثل في مواءمة الأنشطة البنكية مع القيم الإسلامية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الرفاه الاجتماعي."

إن موافقة البنك المركزي الإماراتي المركزي على منح بنك الإستثمار ترخيصَ نافذة إسلامية لتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعكس ثقةَ هذه الجهة التنظيمية في قدرة البنك على تقديم خدمات مالية شاملة تركّز على العملاء، وتلبّي أعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

مع توقع نمو القطاع البنكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.15% بين عامي 2025 و2033، ستقدم النافذة الإسلامية الجديدة في بنك الإستثمار مجموعة من الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى توفير القيمة المالية القصوى لعملاء البنك.

يُذكر أن بنك الإستثمار أبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) رسمياً عن عزمه تقديم خدمات ومنتجات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الإستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الإستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الإستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الإستثمار.

