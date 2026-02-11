دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت امنكس انترناشيونال، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق خط من الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال التوأم الرقمي ضمن محفظة خدماتها الاستشارية. ويعزز هذا التوسع الاستراتيجي طموح الشركة في ترسيخ مكانتها القيادية إقليمياً في مجال التوأم الرقمي، من خلال دعم قدراتها التقنية المتميزة بالخدمات الاستشارية المنظمة والموجهة لتلبية احتياجات الأعمال.

وقد برزت تقنيات التوأم الرقمي كعنصر تمكيني محوري للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين الأداء، وتعزيز المرونة التشغيلية، ودعم الاستدامة عبر الأصول والعمليات المعقدة. إلا أن العديد من المبادرات في هذا المجال لا تزال تواجه تحديات في الانتقال من التجارب المحدودة أو نماذج الإثبات التقنية إلى تطبيقات عملية واسعة النطاق. وجاءت الخدمات الاستشارية الجديدة التي تقدمها امنكس انترناشيونال لمعالجة هذا التحدي، من خلال دمج مبادرات التوأم الرقمي ضمن الاستراتيجية المؤسسية للأعمال، وتحديد مخرجات قابلة للقياس، وبناء نماذج تشغيلية مستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة امنكس انترناشيونال: "تتمثل مهمة الشركة في توسيع ريادتها في مجال التوأم الرقمي عبر الربط بين التميز التقني والاستشارات الاستراتيجية، إذ إن الهدف الأساسي هو تمكين المؤسسات من تحويل إمكانات التوأم الرقمي إلى نتائج ملموسة تدعم الابتكار والكفاءة والنمو في مختلف أنحاء المنطقة."

ويستند إطلاق هذه الخدمات إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية. أولاً، الاستفادة من الخبرات التقنية العميقة التي طورتها امنكس انترناشيونال من خلال شراكات طويلة الأمد مع نخبة من المزودين العالميين ضمن منظومة Industry X. ثانياً، البناء على سجلها المميز في العمل كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع الكبرى للمؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وثالثاً، تقديم قدرات استشارية منظمة تستند إلى تحديات واقعية تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد العملاء على صياغة رؤى واضحة للتوأم الرقمي وتحديد حالات الاستخدام الأعلى قيمة ووضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ تحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال العديد من المؤسسات تعمل على تطوير القدرات الداخلية اللازمة لتصميم برامج التوأم الرقمي وإدارتها بشكل مستقل وبما يتماشى مع الأجندات الوطنية. ونتيجة لذلك، تبقى الكثير من مبادرات التوأم الرقمي مجزأة أو غير مرتبطة بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية الأوسع للأعمال.

من جانبه أوضح توماسو ستيفانو تيني، المدير الأول لنمو سوق التوأم الرقمي والاستشارات، أن خدمات امنكس انترناشيونال الاستشارية في مجال التوأم الرقمي صُممت لقيادة العملاء في رحلة متكاملة من البداية إلى النهاية، تنطلق من استراتيجية الأعمال قبل التكنولوجيا، بما يضمن قابلية التوسع وسهولة التبني وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وستركز خدمات امنكس انترناشيونال الاستشارية في التوأم الرقمي بشكل أساسي على دعم المؤسسات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع اهتمام خاص بقطاعات التشييد والتصنيع والطاقة والرعاية الصحية، إضافة إلى الجهات التي تدير محافظ أصول كبيرة. وعلى المدى القريب، تتوقع الشركة أن يشهد اعتماد التوأم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط انتقالاً سريعاً من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ، مع تحول الاستخدام من أصول منفردة إلى منصات مترابطة على مستوى المؤسسة، تدعم الأداء والاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

نبذه عن امنكس انترناشيونال

امنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتحتل امنكس مكانة متقدمة بوصفها مزودًا موثوقًا لحلول شاملة من البداية إلى النهاية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من ابتكار الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttps: //omnix.com/

-انتهى-

#بياناتشركات