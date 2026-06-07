نجلاء الصقر: نؤمن في "الوطني" بأن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة وتأثيراً

- نواصل تمكين موظفينا من تحقيق التميز ضمن بيئة عمل تعزز الطموح والإنجاز

سياسات "الوطني" تدعم الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة:

- دعم 34 موظفاً من 13 مجموعة عمل مختلفة للحصول على شهادات مهنية مرموقة خلال السنوات الثلاث الماضية

- إضافة 11 شهادة مهنية جديدة خلال عامي 2024 و2025 في مجالات عالية الطلب

- أكثر من 23 شهادة مهنية يدعمها البنك إلى جانب رعاية 6 برامج تطوير مع خطط لإضافة المزيد خلال 2026

- دعم 10 موظفين من 7 مجموعات عمل للحصول على شهادات مهنية متقدمة عبر الشراكة مع KFAS خلال أقل من عامين

- نجح "الوطني" على مدى السنوات العشر الماضية في تنظيم برامج مناهج موديز الائتمانية استكمالًا لمشاركته السابقة من خلال معهد الدراسات المصرفية، حيث استفاد 177 موظفًا من هذه البرامج

- مكافأة واسترداد تكاليف 19 شهادة مهنية عبر 38 إنجازاً شملت شهادات عالمية متخصصة في مجالات حيوية

في إطار التزامه الراسخ بتطوير رأس المال البشري، يواصل بنك الكويت الوطني مسيرته في تمكين كوادره وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في بناء مهارات موظفيه وتأهيلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، حيث يضع البنك الاستثمار في الإنسان في صميم استراتيجيته، انطلاقاً من إيمانه بأن الكفاءات المؤهلة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام والتميز المؤسسي.

وفي هذا السياق، وضمن جهوده المستمرة لدعم التعليم المهني وتطوير الكفاءات المتخصصة في القطاع المالي والاستثماري، شارك بنك الكويت الوطني مؤخراً في الحفل السنوي السادس عشر لتوزيع شهادات المحلل المالي المعتمد (CFA) لعام 2026، بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، والذي شهد تكريم 19 من الحاصلين الجدد على شهادة CFA، بحضور نخبة من القيادات والخبراء في مجتمع الاستثمار.

ويُعد "الوطني" شريكاً إستراتيجياً لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، حيث تتسق رؤيته مع رؤية الجمعية في الارتقاء بالمعايير المهنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع تقودها الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني، والتي تركز على ترسيخ ركيزة "التعلم المستمر" ضمن عرض القيمة الوظيفية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الإجازات الدراسية، واسترداد التكاليف، والمكافآت، إضافة إلى سياسات شاملة تدعم الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نجح البنك في دعم 34 موظفاً من 13 مجموعة عمل مختلفة للحصول على شهادات مهنية مرموقة في مجالات متعددة، كما عزز البنك جهوده عبر شراكته مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، حيث تم خلال أقل من عامين دعم 10 موظفين من 7 مجموعات عمل للحصول على شهادات مهنية متقدمة.

وفي إطار حرصه على تنويع مسارات التعلم، قام البنك بمكافأة واسترداد تكاليف 19 شهادة مهنية عبر 38 إنجازاً، شملت عدداً من أبرز الشهادات العالمية والمتخصصة في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، والتحليل المالي، والتدقيق، وإدارة المشاريع، والتجارة الدولية.

كما واصل بنك الكويت الوطني تطوير منظومة التعلم لديه، بإضافة 11 شهادة مهنية جديدة خلال عامي 2024 و2025، في مجالات عالية الطلب مثل أمن المعلومات، وإدارة المخاطر، والتحليل المؤسسي، والموارد البشرية، ليصل إجمالي عدد الشهادات التي يدعمها البنك إلى أكثر من 23 شهادة، إلى جانب رعاية 6 برامج تطوير مهني، مع خطط لإضافة المزيد خلال عام 2026.

ويمتد التزام بنك الكويت الوطني إلى برامج التطوير طويلة الأمد. فعلى مدار السنوات العشر الماضية، نجح البنك في تنظيم برامج مناهج "موديز" الائتمانية، وذلك استكمالاً لمشاركته السابقة عبر معهد الدراسات المصرفية (IBS). وقد استفاد من هذه البرامج ما مجموعه 177 موظفاً، ما يعكس التزام "الوطني" الراسخ بتطوير الخبرات المتخصصة وتعزيز جاهزية كوادره لمواكبة متطلبات السوق.

وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة المواهب والتعليم في بنك الكويت الوطني، السيدة/ نجلاء الصقر: "نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيراً على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، نحرص على بناء منظومة تعلم متكاملة تواكب تطلعات موظفينا وتدعم تطورهم المهني في مختلف المجالات. إن دعمنا المستمر لهم للحصول على الشهادات المهنية العالمية، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية مرموقة داخل الكويت وخارجها، يعكس التزامنا بتأهيل كوادر قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي".

وأضافت الصقر: "ننظر إلى التعلم كرحلة مستمرة، وليس مرحلة مؤقتة، حيث نعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تشجع على الابتكار والنمو الشخصي وتبادل المعرفة. ومع توسع برامجنا وإضافة مجالات وشهادات جديدة، نواصل تمكين موظفينا من تحقيق التميز ضمن بيئة عمل تعزز الطموح والإنجاز، وتدعم بناء مسارات مهنية طويلة ومستدامة"

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذه المبادرات المتكاملة التزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة تدعم تطوير الكفاءات المهنية وتسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي والمصرفي.

-انتهى-

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