مسقط : تأكيداً على التزامها بتقديم تجارب شاملة تتمحور حول العملاء، وقّعت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان، اتفاقية استراتيجية مع "نافذ" (المعروفة سابقاً باسم SignBook عُمان) لتعزيز إمكانية الوصول إلى محفظتها الشاملة من حلول التمويل للأفراد من ذوي الإعاقة السمعية. وقد تم توقيع الاتفاقية رسمياً من قِبل الفاضل يونس النصري، رئيس قسم التجزئة في الوطنية للتمويل، والفاضل سلطان العامري، الرئيس التنفيذي لتطبيق نافذ، مما يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون طويل الأمد بين المؤسستين، ويؤكد التزامهما المشترك بتطوير الابتكار الشامل.

تُعزز هذه الشراكة التزام الوطنية للتمويل بتعزيز الشمولية في تجارب عملائها، بما يضمن تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بسلاسة وفعالية طوال رحلتهم التمويلية. ومن خلال دمج الإمكانيات الرقمية المتقدمة التي تقدمها نافذ، بما في ذلك الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر الفيديو في جميع فروع الوطنية للتمويل البالغ عددها 24 فرعـًا، تهدف الشركة إلى رفع مستوى إمكانية الوصول عبر جميع نقاط تواصل العملاء، بما يمكّنهم من التفاعل مع خدماتها بسهولة واستقلالية وثقة أكبر.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة الواعِدة، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "تعكس شراكتنا الممتدة مع نافذ التزامنا بتقديم حلول تتمحور حول العميل، مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع شرائح المجتمع. وتعزز هذه الاتفاقية تركيزنا على الابتكار الرقمي الهادف، والاستثمار الاستراتيجي للحلول الرقمية لتعزيز إمكانية الوصول وتحسين أساليب تقديم خدماتنا لعملائنا. ونحن في الوطنية للتمويل نؤمن إيماناً راسخاً بأن التقدم المالي الحقيقي يقوم على الشمولية. ومن خلال تزويد الأفراد بالأدوات والدعم والفرص المناسبة، نساهم في بناء بيئة مالية أكثر عدلاً وتمكيناً للجميع".

تعكس الشراكة بين الوطنية للتمويل ونافذ رؤية مشتركة لتسخير التكنولوجيا لإحداث تأثير ملموس ومستدام. ومن خلال تعزيز إمكانية الوصول عبر حلول مبتكرة وشاملة، تواصل الوطنية للتمويل مسيرتها نحو التحسين المستمر، وتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على الاستشارات المُناسبة لدعم خططهم المالية والحصول على التمويل، بجانب السعي لتحقيق تطلعاتهم بكرامة ودعم.

تعزز هذه الاتفاقية التزام الوطنية للتمويل الاستراتيجي بدمج الابتكار بسلاسة مع المسؤولية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تطوير خدماتها بما يتماشى مع توقعات العملاء، مع المساهمة الفعّالة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافــًا. ومن خلال تعميق التعاون الذي يعزز إمكانية الوصول والتمكين، تُرسّخ الشركة مكانتها كشريك مالي موثوق للنمو للجميع، ملتزمة بإحداث تأثير ملموس في مختلف شرائح المجتمع.

-انتهى-

