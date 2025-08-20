الاستثمار في "آلو أتوميكس" يعكس انطلاقة حقبة ذرية جديدة مدعومة بالمحطات النووية المعيارية

مواكبة الارتفاع المتوقع بأربعة أضعاف في الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030

الهلال للمشاريع، بإرثها الراسخ في الاستثمار بالتقنيات المتقدمة، تضع الأساس المتين لهذه الخطوة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة التابعة لشركة الهلال للمشاريع والمتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي، عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة (ب) بقيمة 100 مليون دولار لصالح شركة " آلو أتوميكس" الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية. وقد قادت هذه الجولة شركة " فالور إيكويتي بارتنرز"، بمشاركة الهلال للمشاريع الناشئة إلى جانب "فاين ستراكشر فنتشرز" و"هيتاشي فنتشرز" و"كروسكت فنتشرز"، إضافة إلى عدد من الجهات الاستثمارية الأخرى.

وحققت "آلو أتوميكس" منذ تأسيسها عام 2022 تقدّمًا ملموسًا، واختارتها وزارة الطاقة الأمريكية مؤخرًا لإجراء اختبارات معجّلة على تقنيتها النووية المعيارية. ويمنح استكمال جولة التمويل من الفئة (ب) الشركة القدرة على المضي في أهدافها المرحلية، وأبرزها اختبار الحرجية النووية للمفاعل بحلول يوليو 2026، وإثبات قدرة تقنيتها على تزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة مباشرة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار السريع لإثبات جدوى التقنية في خفض مستويات المخاطر المرتبطة بالمشروع بشكل كبير وتسريع الجاهزية التجارية، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لتطوير الجيل الجديد من الطاقة النووية وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، صرّح سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة:

"نعيش اليوم لحظة فارقة في مسيرة التكنولوجيا النووية المتقدمة، ونرى في شركة "آلو أتوميكس" رائدًا حقيقيًا لعصر ذري جديد. فالانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض طلبًا غير مسبوق على مصادر طاقة آمنة وموثوقة، وهنا تبرز الطاقة النووية كركيزة أساسية لتلبية هذا الطلب عبر حلول نظيفة وقابلة للتوسع. ونحن في الهلال للمشاريع الناشئة نفخر بإرثنا الطويل في الاستثمار بالشركات الرائدة، ويأتي هذا الاستثمار ليعزز مكانتنا كشريك عالمي أول لروّاد الأعمال الذين يقودون تطوير تقنيات المستقبل."

وكانت الهلال للمشاريع الناشئة قد أسست محفظة عالمية متنوعة تضم استثمارات استراتيجية في شركات عالية النمو عبر مراحلها المبكرة والمتقدمة، إلى جانب مساهمات مختارة في صناديق رأس المال الاستثماري المؤسسي. وتغطي هذه المحفظة مجالات محورية في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وبنى مراكز البيانات التحتية. أما الشركة الأم الهلال للمشاريع ومجموعة الهلال، فقد رسختا مكانتهما بإرث قوي في توظيف رأس المال المؤثر ودعم فرص النمو المسؤول في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، معزّزتين أواصر التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وعلّق مات لوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة " آلو أتوميكس"، قائلًا:

"يسعدنا الإعلان عن إتمام جولة التمويل من الفئة (ب) بقيمة 100 مليون دولار، والتي تتيح لنا الشروع في بناء أول محطة نووية لنا " آلو-إكس"، المخطط تشغيلها في صيف العام المقبل. وتمثل هذه الخطوة محطة فارقة، إذ ستجعلها أول منشأة نووية متقدمة تحقق الحرجية في الولايات المتحدة منذ عقود. إننا في " آلو" نعبّر عن امتناننا العميق لشركائنا الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة الاستثنائية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية بكافة إمكانياتها."

وأطلقت وزارة الطاقة الأمريكية في يونيو 2025 برنامج المفاعلات التجريبية لتسريع اختبارات التقنيات النووية المتقدمة، وتم اختيار شركة "آلو أتوميكس" ضمن هذا البرنامج، في خطوة تؤكد تنامي الاهتمام العالمي بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة كحل آمن ومرن ومستدام لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتدرس الشركة حاليًا إنشاء مركز بيانات تجريبي بمحاذاة محطة الاختبار الخاصة بها، ليكون الأول من نوعه في إثبات قدرة هذه المفاعلات على تزويد بُنى الذكاء الاصطناعي التحتية بالطاقة بشكل مباشر. ومع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي أكثر من أربع مرات بحلول عام 2030، تبرز التقنيات النووية المعيارية كخيار طاقة نظيفة قادر على مواجهة التحديات وتعزيز النمو العالمي المستدام.

نبذة عن الهلال للمشاريع الناشئة

الهلال للمشاريع الناشئة هي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتدعم التقنيات التحويلية وروّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة.

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

