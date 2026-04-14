مسقط – أعلنت النهضة للخدمات، الشركة الرائدة في إدارة المرافق المتكاملة وحلول الإقامة بالسلطنة، عن استكمال استحواذها على شركة سوكات ش م م، الذراع العُماني للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات سوديكسو، وذلك ضمن خططها للنمو الاستراتيجي. ويعزز هذا الاستحواذ من المكانة الريادية للنهضة في السوق ويسهم في توسيع إمكاناتها في قطاع الخدمات حول السلطنة.

هذا وتملك شركة سوكات قاعدة عملاء تضم عدة جهات حكومية ومرافق تجارية ومؤسسية، ويعمل هذا الاستحواذ الاستراتيجي على تعزيز الحضور التشغيلي للنهضة كما يضيف للشركة إمكانات جديدة في إدارة المرافق التي ترتكز على القيمة.

وبهذه المناسبة قال الفاضل/ سمير فانسي، رئيس مجلس الإدارة بالنهضة للخدمات: (يمثل قطاع إدارة المرافق ركيزةً أساسية لتمكين رؤية عُمان 2040م، حيث يسهم في دعم كفاءة واستدامة البنية التحتية والأصول ومرونتها وتعزيز المقومات الاقتصادية بالسلطنة. وباعتبار النهضة أكبر مزود لخدمات إدارة المرافق المتكاملة في السلطنة، فإنها ملتزمةٌ بتعزيز حجم ومستوى قدراتها لدعم أهداف التنمية الوطنية.)

ويمثل هذا الاستحواذ أول عملية ضمن استراتيجية النهضة للخدمات من أجل النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتي أعلنت عنها سابقاً، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تحقيق قيمةٍ طويلة الأمد للمساهمين من خلال تعزيز مكانة الشركة في السوق وتوسيع باقة الخدمات التي تقدمها. هذا وتواصل النهضة تقييم المزيد من فرص الاستحواذ في السلطنة والمنطقة، والتي تتوافق مع امكاناتها الأساسية وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية للنمو في قطاع إدارة المرافق والخدمات المساندة لها على المدى الطويل.

وأضاف الفاضل/ جمعة الخميسي، الرئيس المالي بشركة النهضة للخدمات قائلاً: (إن الاستحواذ على سوكات يعزز من تنوع أعمالنا ومتانة الميزانية العمومية للشركة من خلال التدفقات النقدية المستقرة وطويلة الأجل، إلى جانب توسيع حضور الشركة في القطاع الخاص وتعزيز جاهزيتها لتحقيق نمو قابل للتوسّع.)

وقال الفاضل/إروان هارب، المدير العام لشركة سوكات ش م م: (على مدى السنوات الماضية، نجحت سوكات في تعزيز مكانتها ومرونتها وقدمت أداءً متميزاً في قطاع إدارة المرافق وخدمات التموين بالسلطنة، بفضل انضباطها التشغيلي العالي وتركيزها الواضح على تحقيق قيمةٍ مضافة للعميل. ويأتي انضمامنا للنهضة في خطوةٍ تنسجم مع مسيرتنا وتطورنا، إذ يتيح لنا التوسّع بشكلٍ أسرع وتعزيز حضورنا في القطاع الخاص، وكذلك تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكاراً للسوق.)

هذا وتعد شركة النهضة للخدمات، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة مسقط، من الجهات الرائدة في السلطنة في إدارة المرافق المتكاملة والإقامة وخدمات الدعم. حيث تقدم خدماتها لقائمة مميزة من العملاء في مختلف القطاعات منها قطاعات النفط والغاز والدفاع والرعاية الصحية والمجمعات السكنية وإدارة النفايات والخدمات العامة في أكثر 100من موقع.

