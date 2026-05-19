القاهرة – أطلقت النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة السجاد المنسوج، منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن رحلة التحول الرقمي للمجموعة. ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي في مصر نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والخدمات القائمة على الهواتف المحمولة.

تواصل منصات التجارة الإلكترونية اليوم نموًا قويًا، مع جذب 29.8 مليون مستخدم وتسجيل 10.5 ملايين زيارة يومية، مما يعكس التحول المتزايد نحو تجارب التسوق الرقمي. وفي ضوء هذه المتغيرات، تعمل النساجون الشرقيون على تعزيز حضورها الرقمي بما يضمن تواصلًا أقوى وأقرب مع عملائها، حيث صُممت المنصة الجديدة لتوفير تصاميم وجودة عالمية من خلال تجربة تسوق سهلة وسلسة وأكثر تفاعلاً.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد: "يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا في النساجون الشرقيون. ومن خلال منصتنا المُحدّثة للتجارة الإلكترونية، نعيد تعريف الطريقة التي يكتشف بها العملاء منتجاتنا ويتفاعلوا معها ويخصصونها، ضمن رحلة رقمية أكثر سهولة وتفاعلية. ومع وجود 92.6 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر بنهاية 2025، يواصل السوق إظهار إقبال قوي على التقنيات الرقمية واعتمادًا متزايدًا على المنصات الإلكترونية لتلبية الاحتياجات اليومية. ومن هذا المنطلق، نركز على الوصول إلى عملائنا حيثما كانوا، وتقديم تجربة سلسة تعمل على مدار الساعة. وتعكس هذه المنصة التزامنا بالابتكار والبساطة وسهولة الوصول، بما يقربنا من منظومة رقمية متكاملة ترتقي بكل مرحلة من رحلة العميل."

وتقدم المنصة مفهوم “ضغطة واحدة... مجموعة واحدة”، الذي يوحّد شركات النساجون الشرقيون الثلاث تحت منظومة رقمية واحدة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى كامل منتجات المجموعة عبر منصة موحدة وسلسة. كما تتضمن المنصة خاصية “مكتشف السجاد”، وهي أداة ذكية تساعد العملاء على اكتشاف السجاد الأنسب وفقًا لتفضيلاتهم وأسلوبهم ومتطلبات المساحة. كذلك تضم خاصية “استعراض السجاد” المعتمدة على تقنية الواقع المعزز (AR)، والتي تتيح للعملاء تجربة وضع السجاد افتراضيًا داخل مساحاتهم المعيشية لتقييم التصميم والحجم والألوان قبل الشراء.

وبالإضافة إلى ذلك، تستعد المنصة لإطلاق "استوديو OW"، وهي خاصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من تصميم وطلب سجاد مخصص وفقًا لتفضيلاتهم. كما يوفر الموقع نظام دفع متكاملًا، إلى جانب خيارات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الدفع.

ويعكس هذا الإطلاق تركيز النساجون الشرقيون المستمر على تعزيز قدراتها الرقمية ضمن استراتيجيتها الأوسع للنمو. ومع استمرار التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في لعب دور محوري في تشكيل نماذج الأعمال العالمية، فإن الشركات التي تمتلك منصات رقمية متكاملة تكون في موقع أقوى لتحقيق تنافسية طويلة الأمد ونمو مستدام.

عن النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة محمد فريد خميس، ونمت من نول واحد لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، استلهمت المجموعة مسيرتها من تراث النسيج المصري العريق الممتد لأكثر من 5,000 عام، واضعة نشر الراحة والسعادة في صميم رسالتها.

توظف المجموعة أكثر من 19,000 موظف عبر 27 مصنعًا في مصر، وتنتج سنويًا أكثر من 150 مليون متر مربع من السجاد. وتبيع 48 سجادة كل دقيقة من خلال أكثر من 260 معرضًا في مصر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة حول العالم. ويضم أرشيفها أكثر من 4.5 مليون تصميم فريد يعكس تنوعًا وابتكارًا وحرفية عالية.

وباعتبارها شريكًا موثوقًا لكبرى المؤسسات العالمية في قطاع الضيافة، إضافة إلى العديد من المشروعات الحكومية والإدارية حول العالم، تواصل النساجون الشرقيون وضع معايير الريادة، ناسجة الجودة والابتكار والاستدامة في كل مساحة.

