القاهرة: أعلنت شركة النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، عن تحقيق إنجاز جديد ضمن مسيرتها في الاستدامة والعمل المناخي، بعد حصولها على شهادات مستقلة للتحقق من البصمة الكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة الشركة كرائدة في تطبيق أفضل الممارسات الصناعية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.

تم إجراء عملية التحقق من قبل جهة اعتماد للتحقق والمصادقة (VVB) معتمدة من EGAC، وذلك وفقًا لمعيار ISO 14064 وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol)، بما يؤكد دقة محاسبة الشركة لانبعاثاتها الكربونية. وتشير النتائج إلى أن البصمة الكربونية السنوية تبلغ نحو 102 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات النطاقين الأول والثاني، وحوالي 486 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات النطاق الثالث عبر سلسلة القيمة. ويُعد إدراج انبعاثات النطاق الثالث إنجازًا بارزًا، إذ إن معظم الشركات الصناعية التقليدية لا تقوم بقياس هذه الانبعاثات أو الإفصاح عنها بشكل مستقل.

في تعليقها على هذا الإنجاز، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بالشفافية والمسؤولية البيئية، إذ إن عددًا محدودًا فقط من الشركات الصناعية في مصر نجح في الوصول إلى هذا المستوى من التحقق المستقل والإفصاح عن البصمة الكربونية. ومن خلال القياس الدقيق، والحصول على الاعتماد، والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، تمكنت الشركة من تحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، وذلك في إطار خطة أوسع لإزالة الكربون تستهدف توليد 20% من استهلاك الشركة للطاقة من مصادر الطاقة الشمسية خلال خمس سنوات عبر 27 مصنعًا، بما يدعم مستهدفات مصر في مجال الطاقة المتجددة ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات على المستوى الوطني."

كما تسلط الشهادات الضوء على الأثر الإيجابي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها النساجون الشرقيون، حيث حققت محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2.5 ميجاوات ذروة خفضًا سنويًا موثقًا للانبعاثات بنحو 1,815 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما من المتوقع أن تسهم محطة 5 ميجاوات ذروة، التي ستدخل الخدمة قريبًا، في خفض نحو 3,101 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتشكل هذه النتائج خطوات ملموسة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، مؤكدة قدرة الصناعة على تبني الطاقة النظيفة دون التأثير على الإنتاجية.

هذا الأداء لا يعكس فقط الالتزام بالاستدامة، بل يعزز أيضًا ريادة الشركة على المستوى الإقليمي والعالمي ويقوّي قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تتزايد متطلبات المشترين الدوليين بشأن الشفافية البيئية والالتزام بخفض الانبعاثات.

عن مجموعة النساجون الشرقيون

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة محمد فريد خميس، ونمت من نول واحد لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، استلهمت المجموعة مسيرتها من تراث النسيج المصري العريق الممتد لأكثر من 5,000 عام، واضعة نشر الراحة والسعادة في صميم رسالتها.

توظف المجموعة أكثر من 19,000 موظف عبر 28 مصنعًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتنتج سنويًا أكثر من 150 مليون متر مربع من السجاد. وتبيع 48 سجادة كل دقيقة من خلال أكثر من 260 معرضًا في مصر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة حول العالم. ويضم أرشيفها أكثر من 4.5 مليون تصميم فريد يعكس تنوعًا وابتكارًا وحرفية عالية.

وباعتبارها شريكًا موثوقًا لكبرى المؤسسات العالمية في قطاع الضيافة، إضافة إلى العديد من المشروعات الحكومية والإدارية حول العالم، تواصل النساجون الشرقيون وضع معايير الريادة، ناسجة الجودة والابتكار والاستدامة في كل مساحة.