مسقط- أعلن الموج مسقط عن توقيع اتفاقية تطوير مع شركة أورليان للتطوير بهدف تنفيذ مشروع سكني راقي في الوجهة البحرية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة. يتألف هذا المجمّع السكني العصري، الذي تبلغ مساحته المبنية الإجمالية 39,000 متر مربع تقريبًا، من 176 شقة فاخرة صُممت وفق أعلى معايير العمارة العصرية لتقدم لقاطنيها نمط حياة راقي وسهولة الوصول إلى مرافق المجتمع الساحلي النابض بالحياة.

يقع المشروع في قلب المخطط الرئيسي للموج مسقط بالقرب من جميع المرافق الاستثنائية، مثل المرسى وملعب الموج للجولف المعتمد من رابطة لاعبي الجولف المحترفين (PGA) والمصمم بعدد 18 حفرة، إلى جانب الخيارات الترفيهية ومرافق الضيافة، والمحلات والمساحات العامة التي تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة، كما يقدم فرصًا سكنية جديدة تتناغم مع النمط الحضري الحالي للوجهة الأولى لنمط الحياة العصرية في سلطنة عُمان.

بالنسبة لشركة أورليان، يشكّل المشروع فصلًا هامًا في مسيرتهم الحافلة، لاسيما فيما يتعلق باستراتيجيتهم للنمو الإقليمي والتزامهم تجاه السوق العُماني على المدى البعيد، إذ يمزج المشروع بين التصاميم المتقنة، والموقع الفريد وغيرها من المزايا الكفيلة باستقطاب المشترين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويقدم لهم أسلوب حياة حصري على الواجهة البحرية في مسقط.

تعليقًا على هذا التعاون، قال نيكولاي بوزدنیاكوف، عضو مجلس إدارة أورليان للتطوير: "يعتبر الموج مسقط نموذجًا يُحتذى به للمجمعات المتكاملة على الواجهة البحرية، وبفضل خبراتنا الاستثنائية والتزامنا المشترك بالجودة، سوف نقدم عروضًا سكنية تلبي توقعات العملاء الباحثين عن أسلوب الحياة العصري، إلى جانب الإسهام في دعم النمو المستمر للقطاع العقاري في مسقط".

ومن جانبه، قال أحمد المسن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الموج مسقط: "الشراكات الاستراتيجية هي واحدة من أهم دعائم نمونا المستمر في الموج مسقط، فمن خلال تعاوننا مع مطورين يؤمنون برؤيتنا للتميز والتزامنا ببناء مجتمع استثنائي، يمكننا تعزيز مكانة الموج مسقط كوجهة رائدة للحياة العصرية وكمركز استثماري ناجح، ليس فقط في سلطنة عُمان، بل في المنطقة ككل".

وتعكس هذه الشراكة التطلعات المشتركة والالتزام الراسخ بالارتقاء بمعايير الحياة المجتمعية المتكاملة في سلطنة عُمان. وبتعاونهما في هذا المشروع، يسعى الطرفان إلى تنفيذ هذا المشروع الفريد بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للمجتمع، إلى جانب الإسهام في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة مفضلة للاستثمار في العقارات عالية الجودة والمشاريع العقارية العصرية.

عن الموج مسقط

حياة ملهمة

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل والاستمتاع بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة والاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كيمبنسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.

