مسقط، ينظم الموج مسقط "سوق رواد الأعمال الصغار" خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2026 في الممشى بالمرسى بلازا، بمشاركة 51 من رواد الأعمال الصغار من سن 11 إلى 18 عامًا ليخوضوا تجربة فريدة صُممت لتنمية روح الإبداع والابتكار وتعزيز مهارات القيادة الريادية.

فعلى مدار 3 أيام بدءًا من الساعة 7 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، سوف يحظى المشاركون بالفرصة للترويج لمشاريعهم في بيئة عملية أمام الجمهور، إلى جانب التواصل مع العملاء بشكل مباشر، واتخاذ قرارات التسعير، وعرض علاماتهم التجارية، وتنفيذ عمليات البيع والحسابات، ما يمنحهم خبرات عملية في الشؤون المالية، والتواصل مع العملاء، والمرونة، والتفكير التجاري.

وخلال هذه الأمسيات من المتوقع أن يتحول ممشى الموج إلى وجهة رمضانية نابضة بالحياة تحتفي بأفكار رواد الأعمال الصغار وتسهم في تعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع، حيث تتُاح الفرصة للزوار للتعرف على العديد من الأفكار والمشاريع، التي تشمل المنتجات الإبداعية والمبادرات الخدمية. كما يمكن لرواد الأعمال الصغار الاستفادة من ملاحظات العملاء من أجل العمل على تحسين مشاريعهم وعروضهم، وخوض تحديات السوق بإشراف خبراء متخصصين. وتشمل الفعالية أيضًا تصويتًا يختار من خلاله الجمهور أكثر المشاريع ابتكارًا وتأثيرًا، كما سيكون هناك حفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.

تصادف الليلة الأولى من الفعالية احتفالات القرنقشوه، إحدى أهم التقاليد الرمضانية المبهجة في سلطنة عُمان، ما يضمن للمشاركين أجواءً احتفالية فريدة تناسب العائلات وتمنحهم لحظات لا تُنسى، حيث تنبض منطقة المرسى بلازا بروح العطاء والإبداع والتآلف، ما يجعل هذه الفعالية تجسيدًا لقيم شهر رمضان المبارك وتأكيدًا على مكانة الموج مسقط كوجهة مجتمعية غنية بالفرص.

يتألف البرنامج من مسارين مخصصين لتنمية مهارات المشاركين: "رواد الموج" الذي يستهدف تعريف المشاركين من عمر 11 إلى 14 عامًا بأساسيات ريادة الأعمال وبناء الثقة ومهارات التعامل مع العملاء، فيما يدعم مسار "صناع المستقبل" المشاركين من سن 15 إلى 18 عامًا من خلال مساعدتهم على بناء الهوية التجارية، واكتساب مهارات الترويج للمنتجات، وتطبيق أفكارهم في بيئة سوقية تنافسية.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال ناصر الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "في الموج مسقط، نؤمن أن المجتمعات تزدهر بسواعد شبابها القادرين على اتخاذ قرارات جريئة والتصرف بثقة. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يكون "سوق رواد الأعمال الصغار" منصة للتعلّم الميداني وتعزيز روح القيادة والمرونة؛ فمن خلال إتاحة الفرصة للشباب العُماني لاختبار أفكارهم على أرض الواقع وتنمية مهاراتهم ودعم طموحاتهم وعقلياتهم الريادية، يمكننا الإسهام في بناء الاقتصاد العُماني المستقبلي ودعم أهداف السلطنة لتنمية رأس المال البشري".

يجسّد "سوق رواد الأعمال الصغار" التزام الموج مسقط الراسخ بتقديم تجارب تثري الحياة المجتمعية وتدعم التعليم وريادة الأعمال والتنوع الثقافي. ومن خلال دمج هذه الفعالية مع فعاليات شهر رمضان المبارك، سوف تسهم هذه المبادرة في دعم رؤية الموج مسقط لبناء مجتمع نابض بالحياة ومنفتح على المستقبل، يحتضن المواهب ويهيئ الفرص لسكانه من مختلف الفئات العمرية.

الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في دعم قادة المستقبل في الممشى بالمرسى بلازا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس. للمزيد من المعلومات ولتفاصيل التسجيل، يُرجى زيارة: youngoman.biz

عن الموج مسقط

حياة ملهمة

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة سلطنة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن

يعملوا بشكل أفضل والاستمتاع بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة والاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كمبينسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.

