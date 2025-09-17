بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء بـ 30 مليون جنيه لدعم شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية بالفسطاط الجديدة

لا نبني جدرانًا فقط.. بل نبني حياة تسكنها الذكريات وتمدنا بالطاقة والإلهام

القاهرة - كشف المهندس محمود كمال الفرارجي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة تزيد على 800 مليون جنيه في مشروع مدينة الفسطاط الجديدة، لإنشاء مشروع تجاري إداري سكني متكامل يمثل إضافة جديدة في مفهوم الخدمات المجتمعية داخل المشروع، ويعزز من قيمة المدينة كمجتمع عمراني حديث ومتكامل.

وأوضح أن المشروع سيُقام على إحدى قطع الأراضي المملوكة للشركة بالمدينة، ويضم باقة متنوعة من الخدمات الترفيهية والتسويقية المتكاملة:

· صالات سينما حديثة متعددة القاعات،

· منطقة مطاعم ومقاهٍ عالمية ومحلية (Food Court)،

· مراكز ألعاب إلكترونية وحدائق ترفيهية للأطفال،

· هايبر ماركت شامل للمواد الغذائية والمنزلية،

· محلات للعلامات التجارية العالمية في الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل،

· صالات عرض ومعارض دائمة للمنتجات المصرية،

· بالإضافة إلى خدمات مصرفية ومكاتب تجارية ومراكز لخدمة المواطنين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات اليومية والترفيهية لسكان المدينة، وفي الوقت ذاته يمثل خطوة فعالة لدعم الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وفتح آفاق جديدة نحو تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين من الخارج.

موضحًا أن الفكر العام لجميع العاملين في الشركة العالمية ينبع من إيماننا بأن العمران ليس حجرًا فقط، بل هو امتداد للحياة نفسها. إن الجدران التي نسكنها يجب أن تعكس مشاعرنا وطموحاتنا، وتحتضن ذكرياتنا وأحلامنا. لذلك نصمم مشاريعنا بروح إنسانية تلبي تطلعات المجتمع، وتمنحه مساحات تنبض بالإيجابية والجمال.

ويُعد مشروع مدينة الفسطاط الجديدة أحد أهم مشروعات الشركة، بتصميمه المستوحى من الطراز الإسلامي العصري المتناغم مع موقعه التاريخي، حيث تقع المدينة بالقرب من متحف الحضارات المصرية وبحيرة عين الصيرة، في قلب أول عاصمة إسلامية لمصر – الفسطاط.

يمتد المشروع على مساحة 800 فدان، خُصص منها 40% للمساحات الخضراء والخدمات، ما يمنح المدينة توازنًا عمرانيًا وإنسانيًا مثاليًا. ويتضمن المشروع ثلاث مراحل رئيسية هي: المجاورة الأولى، الثانية، والثامنة، ويضم كل منها أبراجًا سكنية راقية تتنوع في عدد الأدوار والوحدات، حيث تتراوح الوحدات من 24 إلى 48 شقة لكل برج، بتصميمات تجمع بين الفخامة والعملية.

ومن جهة أخرى، أعرب المهندس محمود كمال الفرارجي عن بالغ تقديره للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور محمد عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولكافة العاملين بالوزارة، وبخاصة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للتوزيع، والعاملين بشركة جنوب القاهرة وشبكات السيدة زينب، لما قدموه من تعاون كبير وتفهم ومرونة ساهمت في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم شبكة كهرباء مدينة الفسطاط الجديدة بإضافة ٥ غرف محولات بمبلغ 30 مليون جنيه، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المحطة التشغيلية، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء لمشروع مدينة الفسطاط الجديدة، وتعزيز جودة خدمات الطاقة المقدمة لسكان المنطقة.

وأكد محمود كمال الفرارجي سعادته وتقديره لهذا التعاون البنّاء مع وزارة الكهرباء، الذي يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطن. نحن لا نكتفي ببناء العقارات، بل نؤمن بدورنا المجتمعي في تنمية البيئة المحيطة بمشروعاتنا، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات الدولة في توفير خدمات حضارية متكاملة.

وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الشركة للقيام بدور فعّال في مشروعات المسؤولية المجتمعية، خاصة في الأحياء والمناطق التي تُنفذ بها مشروعاتها، مشيرًا إلى أن مدينة الفسطاط الجديدة تمثل نموذجًا لمجتمع عمراني متكامل تدعمه بنية تحتية قوية وشراكات مستدامة.

ويأتي إنشاء المول الجديد استكمالًا لرؤية الشركة في بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، حيث من المتوقع أن يرفع هذا المشروع من القيمة السوقية للعقارات داخل المدينة، ويعزز من مكانة "الفسطاط الجديدة" كأحد أهم المشروعات العقارية المتكاملة في مصر، بل ونقطة جذب جديدة للزوار والمستثمرين.

نبذة مختصرة

تمتد خبرة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية لأكثر من 35 عامًا من الإنجازات، نجحت الشركة خلالها في تسليم ما يزيد على 3000 وحدة كاملة التشطيب، منها 700 وحدة في مشروعات النخيل بالإسكندرية. وتم تسليم 800 وحدة في مشروعات مطروح، وجارٍ العمل لتسليم 300 وحدة جديدة خلال الفترة القادمة.

وفي مشروعات الفسطاط الجديدة أمام المتحف القومي للحضارات، قامت الشركة بتسليم 1000 وحدة، وجارٍ العمل لتسليم 100 وحدة أخرى. كما تم تسليم 200 وحدة في مشروعات القاهرة الجديدة في عمارات النرجس، و300 وحدة بمشروع أحياء بيت الوطن، بإجمالي 500 وحدة.